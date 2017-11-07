Путин дал три года на отказ от долевого строительства

Долевое строительство - это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Например, если выкопан только котлован Ярослав Чингаев для Ведомостей

Президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поручения по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября.

Это поручение президент дал правительству совместно с ЦБ и АИЖК («Агентство ипотечного жилищного кредитования»). До 15 декабря они должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, говорится на сайте Кремля. Иными словами, предполагается, что теперь риски при взаимодействии с застройщиками будут нести профессиональные институты.

Ранее уже сообщалось, что в конце октября президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Однако конкретные сроки отказа от долевого строительства тогда не уточнялись.

Долевое строительство - это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Например, если выкопан только котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, рассказывал «Ведомостям» ранее гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев.

Разница в цене на готовое жилья и на стадии котлована может достигать до 40%, говорила ранее председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.