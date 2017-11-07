Путин дал три года на отказ от долевого строительства
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Президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поручения по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября.
Это поручение президент дал правительству совместно с ЦБ и АИЖК («Агентство ипотечного жилищного кредитования»). До 15 декабря они должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, говорится на сайте Кремля. Иными словами, предполагается, что теперь риски при взаимодействии с застройщиками будут нести профессиональные институты.
Ранее уже сообщалось, что в конце октября президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Однако конкретные сроки отказа от долевого строительства тогда не уточнялись.
Долевое строительство - это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Например, если выкопан только котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, рассказывал «Ведомостям» ранее гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев.
Разница в цене на готовое жилья и на стадии котлована может достигать до 40%, говорила ранее председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.