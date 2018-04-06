«Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group и Norman Asset

Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: «Альфа-групп» оказалась в центрах

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«Альфа-групп» сможет выручить до 20 млрд руб. за активы, принадлежавшие DVI Group и Norman Asset Евгений Разумный / Ведомости

«Альфа-групп» контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. У DVI Group Вячеслава Каминского было четыре торговых центра «Комсомолл» общей площадью 306 000 кв. м – в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Красноярске, два торговых комплекса «Столица» (64 000 кв. м) в Перми и Ижевске и офис «Эко» (6000 кв. м) в Перми.

В 2017 г. стало известно, что структуры «Альфа-групп» получили права на «Комсомолл» (84 570 кв. м) в Волгограде и «Столицу» (35 000 кв. м) в Ижевске. Теперь к ним, по словам двух консультантов, прибавились объекты DVI Group в Красноярске (60 300 кв. м) и Екатеринбурге (67 000 кв. м) – оба указаны на сайте «Альты плюс», ее создала «Альфа-групп» для продажи непрофильных активов в недвижимости. «Альта плюс» занимается и продажей комплекса «Эко».