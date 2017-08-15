Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: «Альфа» вступила в «КомсоМолл»

«Альфа-групп» ищет покупателя на волгоградский «КомсоМолл»

Этот объект ранее входил в DVI Group, задолжавшую «Альфа-банку» $260 млн

Инвестподразделение «Альфа-групп», компания А1, выставила на продажу торгово-развлекательный комплекс «КомсоМолл» в Волгограде, рассказали трое консультантов, работавших с объектом. «КомсоМолл» общей площадью 84 570 кв. м построен девелоперской компанией DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского.

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