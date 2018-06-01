Одного из крупнейших застройщиков Подмосковья ждет санация

Строительство комплекса «Митино О2» Urban Group

Правительство России приняло решение о «поддержке завершения строительства» объектов Urban Group фондом защиты прав участников долевого строительства и властями Московской области, следует из сообщения «Дом.РФ», которое курирует работу фонда. Фактически речь идет о санации компании, уточняет человек, близкий к федеральному правительству. Точный механизм работы с проектами Urban Group, по его словам, будет определен позже.

По словам генерального директора фонда Александра Плутника, для оценки средств, которые необходимы для завершения проектов компании, стороны приступили к проведению аудита застройщика. По предварительным оценкам, для того чтобы Urban Group начала нормально функционировать, ей необходимо не менее 7,5 млрд руб., рассказывал ранее источник, близкий к застройщику.

«Наша задача – не допустить появления в Подмосковье новых долгостроев и дольщиков, регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group», – приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Человек, близкий к федеральному правительству, ранее говорил, что у компании 16 000 дольщиков и в появлении еще одного крупного проблемного застройщика никто не заинтересован.

На данный момент мы не получили официальных уведомлений о принятых решениях относительно компании, говорит представитель Urban Group. «Мы считаем, что проекты, спроектированные компанией, должны быть достроены в оригинальном формате – визитной карточки девелопера «Города для жизни», – добавляет он.

Urban Group – один из крупнейший строителей жилья в Московской области. Его портфель, как сказано на его сайте, составляет 2 млн кв. м. Основной владелец компании – Александр Долгин.

Urban Group находится в сложной финансовой ситуации, рассказывал ранее близкий к федеральному правительству человек. Участники рынка тогда говорили, что компания уже допустила существенные нарушения сроков строительства, у нее высокая долговая нагрузка, которая оценивается в 12–18 млрд руб. По их словам, его также подвело то, что компания взяла на себя слишком большое количество социальных обязательств (она достраивала проекты за СУ-155), у нее был раздутый портфель. Кроме того, с 20 апреля Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия по квартирам Urban Group. В итоге на счете компании были заморожены 815,5 млн руб. по 235 квартирам, говорил ранее представитель застройщика.

Urban Group не первый крупный застройщик, чью санацию взяла на себя госкомпания «Дом.РФ». В 2014 г. начались финансовые проблемы у СУ-155, в отношении компании началась процедура банкротства. В декабре 2015 г. санатором компании был назначен банк «Российский капитал» (входит в «Дом.РФ»), который пообещал достроить 147 домов в 14 регионах России.

Кто застраивает новую Москву