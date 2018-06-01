Одного из крупнейших застройщиков Подмосковья ждет санация

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Строительство комплекса «Митино О2»
Urban Group
Правительство России приняло решение о «поддержке завершения строительства» объектов Urban Group фондом защиты прав участников долевого строительства и властями Московской области, следует из сообщения «Дом.РФ», которое курирует работу фонда. Фактически речь идет о санации компании, уточняет человек, близкий к федеральному правительству. Точный механизм работы с проектами Urban Group, по его словам, будет определен позже.
По словам генерального директора фонда Александра Плутника, для оценки средств, которые необходимы для завершения проектов компании, стороны приступили к проведению аудита застройщика. По предварительным оценкам, для того чтобы Urban Group начала нормально функционировать, ей необходимо не менее 7,5 млрд руб., рассказывал ранее источник, близкий к застройщику.
«Наша задача – не допустить появления в Подмосковье новых долгостроев и дольщиков, регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group», – приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Человек, близкий к федеральному правительству, ранее говорил, что у компании 16 000 дольщиков и в появлении еще одного крупного проблемного застройщика никто не заинтересован.
На данный момент мы не получили официальных уведомлений о принятых решениях относительно компании, говорит представитель Urban Group. «Мы считаем, что проекты, спроектированные компанией, должны быть достроены в оригинальном формате – визитной карточки девелопера «Города для жизни», – добавляет он.
Urban Group – один из крупнейший строителей жилья в Московской области. Его портфель, как сказано на его сайте, составляет 2 млн кв. м. Основной владелец компании – Александр Долгин.
Urban Group находится в сложной финансовой ситуации, рассказывал ранее близкий к федеральному правительству человек. Участники рынка тогда говорили, что компания уже допустила существенные нарушения сроков строительства, у нее высокая долговая нагрузка, которая оценивается в 12–18 млрд руб. По их словам, его также подвело то, что компания взяла на себя слишком большое количество социальных обязательств (она достраивала проекты за СУ-155), у нее был раздутый портфель. Кроме того, с 20 апреля Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия по квартирам Urban Group. В итоге на счете компании были заморожены 815,5 млн руб. по 235 квартирам, говорил ранее представитель застройщика.
Urban Group не первый крупный застройщик, чью санацию взяла на себя госкомпания «Дом.РФ». В 2014 г. начались финансовые проблемы у СУ-155, в отношении компании началась процедура банкротства. В декабре 2015 г. санатором компании был назначен банк «Российский капитал» (входит в «Дом.РФ»), который пообещал достроить 147 домов в 14 регионах России.
Кто застраивает новую Москву
Андрей Махонин / Ведомости
За последний год объем предложения на первичном рынке новой Москвы вырос на 75% и достиг рекордной отметки в 12 800 квартир, подсчитали эксперты «Метриум групп». Продажи стартовали в девяти жилых комплексах. В том числе на этот рынок вывели свои проекты застройщики, ранее тут не работавшие
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«Абсолют»
Эксперты «Метриум групп» подсчитали, какие компании больше всего строят жилья в новой Москве. Расчеты не учитывали уже сданные и распроданные корпуса, а также те дома, строительство которых только планируется. На первом месте - ГК «Абсолют». Этот застройщик возводит два крупнейших проекта Московского региона – «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский». Общая площадь жилья в них составляет 2,6 млн кв. м, но сегодня в продаже только 457 100 кв. м (на фото - ЖК «Переделкино Ближнее»)
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«Группа Компаний ПИК»
Немного отстает от лидера ГК ПИК. Компания строит в новой Москве три жилых проекта - «Бунинские луга», «Саларьево парк» (на фото), «Новомосковский». Последний – это перешедшая от компании «Мортон» новостройка, ранее известная как микрорайон Щербинка. Площадь квартир в продаже - 444 800 кв. м. По данным портала ЦИАН, ЖК «Саларьево парк» является самым продаваемым ЖК не только в ТиНАО, но во всей столице. На его долю приходится около 8% (1900 ДДУ) от всего объема сделок в Москве
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«А101»
ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)
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Sezar Group
Четвертое место досталось компании Sezar Group с проектом комфорт-класса «Рассказово» (на фото) – площадь квартир в строящихся корпусах составляет 199 400 кв. м. Новостройки в сегменте комфорт-класса в новой Москве преобладают - 458 500 кв. м из общего объема предложения в 578 800 кв. м (данные «Бест-Новостроя»)
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Инвесттраст
На пятой позиции – компания «Инвесттраст», реализующая один из самых масштабных и самых возрастных проектов «Новые Ватутинки» (на фото). Его строительство началось за несколько месяцев до присоединения к столице подмосковных территорий. Общая жилая площадь проекта - почти 900 000 «квадратов», продажи ведутся в корпусах площадью 166 800 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Компания «Самолет девелопмент» строит в новой москве два жилых комплекса - «Внуково-2017» и «Внуково-2016». Площадь продаваемых в них квартир - 113 787 кв. м
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Кортрос
Площадь продаваемых квартир в ЖК «Прима-парк» (на фото) - единственном в новой Москве проекте компании «Кортос» - составляет 96 905 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Концерн «Крост» - единственный крупный застройщик новой Москвы, который строит в ТиНАО не только жилые, но апартаментные комплексы - «Новая звезда» и «Легенда 18». Общая площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов застройщика равна 88 630 кв. м
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Строительный альянс
«Строительный альянс» - пожалуй, самый загадочный застройщик новой Москвы из десятки крупнейших. Эта компания была создана специально для возведения ЖК бизнес-класса «Дубровка» (на фото). Других проектов у застройщика нет. Но генеральным подрядчиком «Дубровки» выступает ООО «Крост». Площадь продаваемого жилья в проекте - 73 704 кв. м
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Сергей Портер / Ведомости
Застройщик дорого жилья компания Barkli пришла в новую Москву с демократичным форматом - ЖК «Медовая долина», который строится в Крекшино. Площадь продаваемых квартир в проекте - 70 541 кв. м. По подсчетам «Бест-Новостроя», за год предложение в новой Москве выросло на 40% до почти 580 000 кв. м. В итоге новостройки ТиНАО заняли 14% от общего объема предложения нового жилья в столице (3,99 млн кв. м по итогам первого полугодия 2017 г.)