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Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Строительный минимум

Государство отказалось увеличить отчисления застройщиков для защиты дольщиков

Депутаты предлагали увеличить их в 5 раз
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Отчисления застройщиков в Фонд защиты дольщиков останутся на прежнем уровне – 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, следует из поправок к закону о долевом строительстве (на прошлой неделе приняты в третьем чтении). Ранее на парламентских слушаниях председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев заявлял, что с 1 октября отчисления возрастут до 3%, а с 1 января – до 6%. «Изменение тарифа должно было быть мотивационной мерой – переходить на использование в проектах эскроу-счетов. Но для это необходимо было прописать механизм перехода, а его пока никто не предложил», – говорит Николаев.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщал, что на 1 января в России было остановлено строительство 1101 дома. А на 1 апреля эта цифра увеличилась на четверть – до 1261 дома. По словам близкого к федеральному правительству человека, сегодня количество обманутых дольщиков приближается к 200 000. Если ничего не менять, в течение 1,5–2 лет эта цифра может увеличиться в 2–2,5 раза.

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