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Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: Москва взялась за чужую долю

Москва сама достроит дома для обманутых дольщиков

На это она потратит почти 13 млрд рублей
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На решение проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, в 2019 г. будет направлено 8 млрд руб., а в 2020 г. – 4,7 млрд руб., указано в адресной инвестиционной программе Москвы (АИП), она опубликована на городском сайте. В АИП такая строка появилась впервые – поскольку впервые город взял на себя обязательство достроить проблемные объекты, говорят несколько московских чиновников.

Мэр Сергей Собянин сообщал, что часть таких строек в Москве ведется силами самих застройщиков, часть отдается «более сильным инвесторам», а «самые сложные» объекты город взял на себя.

Самыми сложными стали три жилых комплекса – «Царицыно», «Терлецкий парк» и «Академ-палас». Именно на их достройку будет направлено 12,7 млрд руб., заложенных в АИП, сообщил «Ведомостям» представитель стройкомплекса Москвы. Город уже принял решение их достроить за счет бюджета, в ходе банкротства они переданы новому застройщику – городской организации АО «Мосотделстрой № 1». Деньги «Мосотделстрой № 1» получит путем увеличения уставного капитала, сообщает собеседник «Ведомостей».

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