Покупатели элитных квартир не готовы вкладываться в ремонт

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Так дизайнер Тим Шепард видит интерьер в «московском стиле» BARKLI

Этой весной застройщики элитного жилья презентовали сразу в нескольких проектах интерьерные решения от известных западных дизайнеров. Корпорация «Баркли» привезла в Москву Тима Шепарда из компании Aеdas, чтобы тот рассказал об идеях для четырех пентхаусов Barkli Gallery рядом с Третьяковской галереей. Компания Vesper показала интерьеры французского декоратора Жан-Луи Денио для пентхауса в проекте Nabokov на Остоженке – правда, без присутствия самого короля декора. Отделка апартаментов в проекте Roza Rossa на Зубовской площади была разработана для компании KR Properties итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони. Insigma пошла по среднему пути и доверила создание некоторых интерьеров в собрании клубных домов Ordynka российскому дизайн-бюро Bosco Casa, которое работает с известными европейскими марками.

Это не первый парад европейских звезд на российском рынке дорогих интерьеров – и не случайный. По данным аналитиков агентства Savills, количество премиальных новостроек с отделкой в Москве выросло в 4,5 раза за последний год. 45% премиальных лотов (более 1200) предлагаются застройщиком с отделкой. В первом полугодии 25% сделок пришлось на покупки квартир, полностью готовых к проживанию (в 2017 г. – 15%). Рост спроса налицо, но и выделиться в богатом предложении непросто, велик риск не попасть в ожидания элитных клиентов. Они, как правило, хотят не выбор из трех-четырех стандартных вариантов отделки, но пространство, подчеркивающее индивидуальность владельца. Например, покупателю пентхауса в Nabokov (1,6 млрд руб., из них на отделку и меблировку приходится 400 млн руб.) обещают, что все предметы мебели и декора будут выполнены Жан-Луи Денио в единственном экземпляре. В Barkli Gallery пентхаусы продаются без мебели, но дизайнер дает полную спецификацию с учетом расстановки всех предметов в конкретном интерьере. «Ее мы готовы передать клиенту, чтобы он сам закупил все предметы интерьера либо договорился с дизайнером о какой-то личной работе», – говорит Александр Красавин, первый заместитель председателя правления «Баркли».

«Интернациональная аудитория, которая чувствует тренды международные, а не локальные» – так описывает Красавин покупателей. Работа с иностранными дизайнерами, по его мнению, «несомненный риск, но и высокая вероятность получить совершенно новый, небанальный результат». «Нам нравится обращение западных архитекторов к истокам нашей истории, то, как они видят здания в его окружении, проникаются чужим городом и передают его характер», – объясняет Александр Подусков, директор департамента девелопмента KR Properties.

Известные имена повышают шансы дорогого проекта на коммерческий успех. Однако, по мнению Дениса Попова, управляющего партнера Contact Real Estate, привлечение именно зарубежных архитекторов и дизайнеров не всегда оправданно: «Многие российские мастера им не уступают и лучше знают условия российского рынка – его нормативно-техническую базу, градостроительные и климатические особенности, запросы покупателей». Например, над Edison Housе в Электрическом переулке (проект бизнесмена Михаила Гохнера, застройщиком выступает ИК «Приоритет») работала мастерская «Алексей Бавыкин и партнеры», в которой, в частности, был создан и один из самых дорогих объектов на российском элитном рынке – «Брюсов, 19» (девелопер Griffin Partners). «Западный архитектурный бренд часто дает дизайн-идею, планировочные решения, тогда как более детальная проработка проекта – за российскими архитекторами», – описывает Максим Нескоромный, исполнительный директор Pridex. По словам Ирины Мавродиевой из AMG-project, иностранные проектировщики приезжают редко, а понять заказчика по 2–3 встречам достаточно сложно. Кроме того, западные специалисты больше привыкли «самовыражаться», а в России это самовыражение в большей степени должно еще отвечать вкусам заказчика. Совместить авторский интерьер, демонстрирующий индивидуальность самого дизайнера и претендующий на публикации в топовых журналах, с обстановкой, которую хочет заказчик, подчас довольно сложная задача. И тут нет принципиальных различий между российскими и зарубежными специалистами, уверен Подусков: «Любой архитектор, вложивший душу в концепцию, всегда болезненно относится к изменениям, всегда требует согласовывать с ним замены материалов, если к этому приходится прибегать из-за превышения бюджета».