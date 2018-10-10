Продажи жилья в дорогих новостройках Москвы уходят в тень

Почти половина квартир в новых проектах в этом году реализуется в закрытых продажах «по своим»

За 9 месяцев этого года спрос на элитные новостройки вырос в 1,5 раза Евгений Егоров / Ведомости

«За 9 месяцев этого года спрос на элитные новостройки вырос в 1,5 раза», – говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер компании Savills в России. По данным Savills, общее число продаж в этом году составило 525 сделок в новостройках, которые находятся в открытой продаже (рост на 45% к январю – сентябрю 2017 г.). Но если к этим цифрам прибавить продажи в проектах, где сделки проходят не по договорам долевого участия (ДДУ), то можно говорить о более значительном росте: на 60–70% в годовом исчислении. Эксперты компании «Бест-новострой» уточняют, что по ДДУ в элитном сегменте реализуется чуть менее половины квартир и апартаментов в экспозиции: в основном в этом сегменте сделки проходят с использованием собственных средств (единовременная 100%-ная оплата или рассрочка).

Покупают даже без рекламы

«Фактически за январь – сентябрь застройщики премиального сегмента Москвы смогли продать столько же квартир и апартаментов, сколько за весь 2017 г»., – говорится в исследовании Savills.

Высокий спрос подтверждают и данные компании Knight Frank, аналитики которой подсчитали, что за III квартал 2018 г. число сделок выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – тогда было куплено около 280 элитных и премиальных квартир и апартаментов на общую сумму 22,3 млрд руб.

Такой активный рост спроса Дмитрий Халин объясняет желанием состоятельных людей найти «тихую гавань» для инвестирования средств на фоне укрепления доллара, снижающихся ставок по банковским вкладам и заявлений чиновников о возможности отказа от валютных операций для физлиц. «Свою роль сыграл и выход многих проектов в активную фазу строительства. Традиционно на этом этапе покупатели начинают смелее принимать решения», – говорит Халин.

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новостроя», дополняет, что высокому спросу также способствовали привлекательные условия покупки: оплата в рассрочку без начисления процентов, скидки, размер которых доходил до рекордных 25% на определенные лоты, и подарки. «Так, например, в комплексе TriBeCa Apartments покупателю в подарок предлагалась отделка или автомобиль BMW», – поясняет Доброхотова.

По данным Knight Frank, за 9 месяцев 2018 г. на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости в продажу поступило 17 новых проектов (827 лотов без учета очередей в существующих проектах). При этом восемь проектов реализуются в закрытых продажах – такая ситуация на рынке наблюдается впервые. Суммарно в закрытых продажах находится порядка 380 квартир и апартаментов, что составляет 46% от общего количества лотов в новых проектах 2018 г.», – пишут эксперты Knight Frank в исследовании. Для сравнения: в 2017 г. старт продаж был объявлен в 13 проектах общим объемом более 1020 лотов, а в закрытых продажах тогда находилось не более трех объектов.

«Рост числа проектов в закрытых продажах косвенно связан с активизацией рынка элитной недвижимости и вымыванием предложения качественных объектов. Режим закрытых продаж означает, что проект не рекламируется на открытом рынке, а продажи в нем осуществляются через пул уполномоченных брокеров», – говорит Людмила Потапова, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank, отмечая, что существующий высокий спрос гарантирует продажи даже в отсутствие продвижения проектов. «Это позволяет застройщикам сэкономить на маркетинговых бюджетах без ущерба для динамики продаж», – говорит Потапова.

Настроили на годы вперед

Запас предложения все еще остается значительным. Если сопоставлять объем предложения с количеством сделок, мы видим, что на начало осени этого года объема первичного предложения должно хватить еще более чем на три года, считают эксперты Savills. По их данным, в премиальных новостройках Москвы сейчас продается 2600 лотов. Эксперты Knight Frank насчитали 2248 лотов в открытых продажах. При этом большую часть предложения (62%) формирует премиум-класс – 1393 лота, а в элитном сегменте – 855 лотов.

По оценкам «Бест-новостроя», больше всего дорогих новостроек (830 лотов) сконцентрировано в трех районах Москвы: Хамовники, Якиманка и Тверской. При этом по количеству реализуемых проектов первое место разделяют районы Хамовники и Якиманка, в которых на экспозиции находится по девять жилых и апартаментных комплексов.

Аутсайдерами предложения стали Остоженка, Раменки, Красносельский и Мещанский районы – 6% от всей экспозиции в элитном сегменте.

Цены растут

Несмотря на то что покупателям есть из чего выбрать, а девелоперы обеспечили рынок предложением на несколько лет вперед, дорогое жилье показало весомую прибавку в стоимости. Так, в Knight Frank подсчитали, что за год эта категория жилья подорожала на 7% до 758 000 руб. При этом наиболее дорогие квартиры (1,79 млн руб. за 1 кв. м) продаются в районе Патриарших прудов, а самые недорогие лоты представлены в районе Сретенки – 512 000 руб. за 1 кв. м.

В Savills рост среднерыночной цены за последний год объясняют появлением на рынке новых дорогих предложений, повышением стадии готовности проектов и распродажи остатков, а также увеличением доли лотов с отделкой (в цене учитывается эта составляющая).

Несмотря на рост стоимости, покупатели выбирают квартиры по цене ниже средней. Самыми востребованными в этом году стали квартиры в диапазоне стоимости 400 000–700 000 руб. за 1 кв. м. При этом каждая вторая приобретенная квартира в этом году стоила менее 60 млн руб. (данные Savills).

Как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы