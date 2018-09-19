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Пять самых дорогих жилых объектов в продаже в Москве стоят около 22 млрд рублей

Совокупная стоимость пяти самых дорогих жилых объектов в продаже на московском рынке высокобюджетного жилья составляет 21,7 млрд руб., подсчитали эксперты компании Knight Frank.

Самый дорогой лот - это пятиуровневый пентхаус площадью 1800 кв. м и стоимостью 6,9 млрд. руб. в ЖК «Венский дом» в центре Москвы. За эти деньги помимо традиционных жилых помещений в пентхаусе покупателям предложен бассейн (23 м), частная винодельня с дегустационным залом и сигарной комнатой, а также тир. «Семидесятиметровая галерея тира позволяет вести стрельбу практически из любого типа огнестрельного оружия», - говорится в объявлении.

Второй по стоимости объект расположен в арбатских переулках. Лот представляет собой четырехуровневый особняк – новостройку с подземным паркингом на 6 автомобилей. На сегодняшний день это самый крупный лот на рынке элитного жилья - 3700 кв. м. Бюджет покупки – 5,2 млрд руб.

Замыкает тройку лидеров самый дорогой лот прошлого года – двухуровневые апартаменты общей площадью 1300 кв. м в гостинице Four Seasons рядом с Кремлем. Стоимость объекта – 4,3 млрд руб.

По словам директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Людмилы Потаповой, к числу уникальных жилых объектов в Москве чаще всего относятся пентхаусы с безупречными видовыми характеристиками в знаковых местах города. Эксперт отмечает, что текущая стоимость самого дорого жилья в столице – не предел. Три из пяти самых дорогих лота предлагаются без отделки, но если бы в них была выполнена эксклюзивная отделка, то их цена могла бы быть еще выше, говорит Потапова.

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