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Недвижимость
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Пять самых дорогих жилых объектов в продаже в Москве стоят около 22 млрд рублей

Ведомости
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Совокупная стоимость пяти самых дорогих жилых объектов в продаже на московском рынке высокобюджетного жилья составляет 21,7 млрд руб., подсчитали эксперты компании Knight Frank.

Самый дорогой лот - это пятиуровневый пентхаус площадью 1800 кв. м и стоимостью 6,9 млрд. руб. в ЖК «Венский дом» в центре Москвы. За эти деньги помимо традиционных жилых помещений в пентхаусе покупателям предложен бассейн (23 м), частная винодельня с дегустационным залом и сигарной комнатой, а также тир. «Семидесятиметровая галерея тира позволяет вести стрельбу практически из любого типа огнестрельного оружия», - говорится в объявлении.

Второй по стоимости объект расположен в арбатских переулках. Лот представляет собой четырехуровневый особняк – новостройку с подземным паркингом на 6 автомобилей. На сегодняшний день это самый крупный лот на рынке элитного жилья - 3700 кв. м. Бюджет покупки – 5,2 млрд руб.

Замыкает тройку лидеров самый дорогой лот прошлого года – двухуровневые апартаменты общей площадью 1300 кв. м в гостинице Four Seasons рядом с Кремлем. Стоимость объекта – 4,3 млрд руб.

По словам директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Людмилы Потаповой, к числу уникальных жилых объектов в Москве чаще всего относятся пентхаусы с безупречными видовыми характеристиками в знаковых местах города. Эксперт отмечает, что текущая стоимость самого дорого жилья в столице – не предел. Три из пяти самых дорогих лота предлагаются без отделки, но если бы в них была выполнена эксклюзивная отделка, то их цена могла бы быть еще выше, говорит Потапова.

Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Политика
Новости

Кремль поддержал решение ЦИК по губернаторским выборам в Приморье

Ведомости
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Для президента России Владимира Путина важнее прозрачность и справедливость выборов, а не поддержанный им кандидат, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент неоднократно говорил, что для него не важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», – заявил Песков. По его словам, Кремль внимательно следит за развитием событий в Приморье. Судя по заявлениям ЦИКа, «все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин», добавил Песков. Он отметил, что подобную позицию Центризбиркома Кремль ценит и поддерживает.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил Песков. «В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», – отметил Песков.

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Новые выборы могут быть назначены через три месяца.

В сентябре в Приморье прошло два тура губернаторских выборов. В ходе первого ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: больше всех получил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко – 46,56%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 24,64%. Во втором туре последний лидировал во втором туре до последнего. Его обогнал Тарасенко только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.

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Недвижимость
Новости

Власти назвали потенциал застройки Москвы жильем

Ведомости/Интерфакс
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На сегодняшний день в Москве согласовано строительство 48 млн кв.м жилья, передает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам ежегодно власти Москвы согласуют около 18 млн кв.м новых проектов.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию более 3 млн кв.м недвижимости. По его словам, у девелоперов достаточно разрешений на строительство, чтобы темпы ввода сохранились в ближайшие годы.

Экономика
Новости

Голикова назвала размер социальных расходов на 2019-2021 годы

Ведомости
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В проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. заложены расходы на социальную сферу в размере 2,8 трлн руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Если говорить о расходах федерального бюджета на национальные проекты, то на всю социальную сферу [в течение следующих трех лет] будет направлено 2,8 трлн руб.», – сказала Голикова (цитаты по «Интерфаксу»).

Она отметила, что указанная сумма пока предварительная и может уточняться – «поскольку часть базовых расходов, которые ранее осуществлялись за счет федерального бюджета, также войдут в национальные проекты, поскольку напрямую с ними связаны».

В текущей версии проекта бюджета на нацпроект «Демография» заложено 1,6 трлн руб., на «Образование» – 347,6 млрд руб., на «Здравоохранение» – 697,7 млрд руб., на «Науку» – 126,8 млрд руб.

Политика
Новости

Тарасенко передумал не участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Ведомости
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») изменил свое мнение по поводу участия в третьем туре губернаторских выборов: он решил участвовать в них. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю», – заявил Тарасенко ранее. Меньше чем через час его мнение поменялось: «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти».

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать отменить результаты выборов губернатора Приморья. Новые могут быть назначены через три месяца. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов: «Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора».

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. В ходе первого ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: больше всех получил Тарасенко – 46,56%, у Ищенко – 24,64%. Однако кандидат от КПРФ лидировал во втором туре до последнего. Его обогнал единоросс после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Политика
Новости

Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов губернатора Приморья

Ведомости
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Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступает против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья. Об этом сообщает ТАСС.

«Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», – заявил Ищенко.

Ранее в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. «На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – объяснила Памфилова. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил об отказе участвовать в новых выборах.

Первый тур губернаторских выборов в Приморье прошел в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во втором туре участвовали двое – Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ). По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал на 7650 голосов меньше Тарасенко – 48,06% (245 550 голосов). КПРФ заявила о фальсификации второго тура выборов.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Недвижимость
Новости

Банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 1,8 трлн рублей с начала года

Ведомости
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За 8 месяцев текущего года в России было выдано 910 000 - 920 000 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 г. в количественном выражении и в 1,65 раза – в денежном. Такие данные приводятся в сообщении госкомпании «Дом.рф».

В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%. Это произошло в результате летнего снижения ставок застройщиками - лидерами рынка. На приобретение готового жилья на вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 9,75%.

По оценкам «Дом.рф», по итогам 2018 г. ипотечных кредитов гражданам будет выдано на общую сумму в 3 трлн руб. Темпы роста ипотечного рынка к концу 2018 г. могут составить 20-30%.

Ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%. При этом доля ипотеки в общем портфеле кредитов населению по итогам 7 месяцев 2018 г. сохранилась на уровне конца 2017 г. и составила 44%. Качество ипотечного портфеля пока остается на высоком уровне: просроченная задолженность составляет 1,95%.

Политика
Новости

Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Ведомости
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (кандидат от «Единой России») заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся, передает ТАСС. «Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил он агентству.

В среду, 19 сентября, Центризбирком рекомендовал краевой избирательной комиссии признать выборы губернатора в Приморье недействительными. С таким заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы губернатора в Приморском крае стали одной из самых скандальных региональных кампаний. В первом туре выборов победу одержал Тарасенко. Он набрал 46,56% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. Во втором туре долгое время при подсчете протоколов избирательных комиссий лидировал Ищенко. Отрыв от Тарасенко достигал 10%. Однако после подсчета 95% протоколов разрыв между кандидатами сократился — 51,61% против 45,79%. При подсчете последнего процента голосов лидировать стал Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он опередил Ищенко (48,06%), набрав 49,55%.

Заменимые губернаторы

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Технологии
Новости

Сингапурская криптобиржа стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка

Ведомости
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Сингапурская криптовалютная биржа Huobi Global стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка (Фонд «ВЭБ-инновации»), говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Huobi – не единственная зарубежная компания – резидент центра, ими также являются компания Ethereum (разработчик одноименного блокчейна), консалтинговые компании PwC и E&Y. Но Huobi будет первой криптовалютной биржей среди резидентов. Huobi обладает экспертизой не только в трейдинге и биржевой торговле, но и в исследовании, венчурном финансировании, обучении рынка, отметил представитель Huobi в России Андрей Грачев.

По данным сайта Coinmarketcap.com, по состоянию на 19 сентября Huobi занимает третье место в мире по суточному объему торгующихся на площадке активов. Сотрудничество с одной из крупнейших мировых торговых площадок даст Центру цифровых трансформаций компетенции в области оборота цифровых активов, приводятся в сообщении слова руководителя Фонда «ВЭБ-инновации» Владимира Демина. А в дальнейшем эта экспертиза позволит создать регуляторную базу для оборота цифровых финансовых активов (криптовалют и токенов) в России, уверен он.

Законопроект о цифровых финансовых активах, который и будет регулировать криптовалюты в России, принят Госдумой пока только в первом чтении в мае 2018 г. Проект фиксирует в законодательстве такие понятия, как «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска токенов» (ICO). Кроме того, он прописывает, что цифровые финансовые активы не будут законным средством платежа на территории Российской Федерации, а обменивать токены на рубли или иностранную валюту можно будет только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» — например таких, как Московская биржа. Криптовалюта и токены в законопроекте считаются имуществом.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

«Газпром» примет на работу 1200 человек для эксплуатации «Силы Сибири»

Ведомости
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Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Томск» — собирается взять на работу около 1200 человек для эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы корпоративного издания компании.

В рамках проекта «Сила Сибири» создано пять линейных производственных управлений в Якутии и Амурской области. К началу эксплуатации газопровода, запланированного на декабрь 2019 г., «Газпром трансгаз Томск» наберет штат в эти ЛПУ, уточняет издание. Сотрудников будут набирать по 35 специальностям.

В августе компания начала работу с центрами занятости населения по проведению «ярмарок вакансий» в Свободном, Сковородине, Нерюнгри, Ленске, Олекминске. Поиск сотрудников ведется в малонаселенных районах. «Для нас каждый крупный работодатель — на вес золота. Достойная заработная плата — один из шагов к процветанию города и района», — заявила руководитель центра занятости населения Сковородинского района Амурской области Наталья Субина.

По итогам первого этапа «ярмарок» «Газпром трансгаз Томск» отобрала 383 потенциальных сотрудника.

В 2018 г. «Газпром» собирается инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Изначально стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 млрд руб., сейчас — в 1,1 трлн руб.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 67 рублей

Ведомости
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Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опускался ниже 67 руб. – до 66,98 руб. Курс евро упал до 78,27 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Во вторник, 18 сентября, торги закрылись на уровне 67,39 руб. за доллар и 78,64 руб. за евро.

Рубль начал укрепляться во вторник. Это произошло благодаря нескольким факторам, объясняли «Ведомостям» аналитики: ценам на нефть, решениям ЦБ, а также итогам переговоров президентов России и Турции: вчера Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, во вторник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Он превысил 2380 пунктов.

Как в России уничтожают деньги

Бизнес
Новости

Гендиректор «Газпром нефти» спрогнозировал высокие цены на нефть в ближайшие годы

Ведомости
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Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цена нефти в ближайшие три-четыре года будет стабильной и высокой. Об этом сообщает ТАСС.

Дюков также отметил, что добыча «Газпром нефти» останется стабильной ближайшие 3-5 лет. Однако, по его словам, для дальнейшего поддержания ее уровня нужны стимулы от государства.

Во вторник, 18 сентября, министр энергетики Александр Новак назвал шесть возможных мер для стимулирования добычи нефти в России. Среди предложений: применение повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения Западной Сибири, дополнительные стимулы для геологоразведки, ускоренный переход отрасли на налог на добавленный доход. После совещания вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак сказал, что правительство одобрит эти предложения.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод