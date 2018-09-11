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Эксперты зафиксировали рекордное предложение дорогих новостроек в Москве

Минувшим летом строители дорогого жилья в Москве вывели в открытую продажу рекордное число новостроек. На начало сентября 2018 г. в элитных новостройках находилось в продаже 2725 квартир и апартаментов, подсчитали эксперты компании Savills. По словам управляющего партнера Savills Дмитрия Халина, это максимальное количество за всю 25-летнюю историю столичного рынка.

Застройщики демонстрируют высокую активность по выводу на рынок новых премиальных проектов – с начала года в открытую продажу поступило 11 таких проектов. Суммарно в них будет построено 1400 квартир и апартаментов. При этом в большинстве новых ЖК запроектированы именно квартиры, а апартаменты представлены только в четырех проектах.

Халин также отмечает и высокий спрос на покупку квартир в дорогих сегментах минувшим летом. Несмотря на сезон отпусков, чемпионат мира по футболу и новые пакеты санкций «за три летних месяца было заключено почти на 60% больше сделок, чем годом ранее», говорит Халин. В среднем заключалось 64 сделки в месяц (в 2017 г. – 41 сделка в месяц). Всего было продано 193 лота.

Также премиальные новостройки минувшим летом существенно выросли в цене – на 16% к показателю лета 2017 г. Средняя цена предложения на конец августа составила 880 000 руб. за 1 кв. м (760 000 руб. за 1 кв. м). По данным компании, такой рост произошел благодаря проектам – дебютантам текущего года: так, в восьми проектах из 11 минимальная цена предложения превышает 500 000 руб. за 1 кв. м, в четырех проектах она составляет более 750 000 руб. за 1 кв. м.

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