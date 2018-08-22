Недвижимость

Новости

Покупатели элитного жилья в Москве стали отказываться от вложений в отделку

Количество премиальных новостроек с отделкой в Москве выросло в 4,5 раза за последний год, подсчитали эксперты компании Savills. По их данным, на конец июля 2018 г. в открытой продаже находилось 45% премиальных квартир с отделкой от общего числа экспонируемых лотов (1207 лотов). В июле 2017 г. этот показатель составлял (13%, или 256 лотов).

При этом доля сделок с квартирами, полностью готовыми к проживанию, в первом полугодии текущего года составила более 25% (в 2017 г. – 15%).

В бизнес-классе доля квартир с отделкой от общего числа лотов в продаже на конец июля 2018 г. составила 30%. Сейчас жилье с готовой отделкой в Москве продается в 24 проектах, из которых 15 – это премиальные комплексы и 9 – проекты бизнес-класса.

«Сегодня московский рынок жилья идет по пути ведущих мировых столиц, где почти все элитные проекты предлагаются уже готовыми к проживанию. Покупателей привлекает возможность сэкономить время и въехать в новое жилье сразу после получение ключей», – говорит Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России.