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Сотня самых дорогих квартир в Москве стоит 50 млрд рублей

Суммарная стоимость первой сотни самых дорогих квартир в Москве составляет 46,9 млрд руб. (или $741 млн), подсчитали эксперты компании Savills, составившие рейтинг стоимости элитного жилья в столице в открытой продаже. В рейтинг включены предложения с самой высокой ценой как на первичном, так и на вторичном рынках.

На начало июля 2018 г. средняя цена одного «квадрата» в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $32 300 за кв. м. Важно, что за последние 3 месяца эта цена упала на 7%, отмечают авторы рейтинга.

Цена самой дорогой квартиры в Москве на сегодняшний день – почти $26 млн. Столько стоит пентхаус около 600 кв. м в строящемся доме в районе Патриарших прудов. Самое бюджетное предложение в топ-100 квартир стоит $1,5 млн - это 2-х комнатная квартира 50 кв. м также в районе Патриарших прудов.

По сравнению с предыдущим кварталом цена снизилась в 36 экспонируемых квартирах из первой сотни, в которой первичных и вторичных квартир примерно поровну - 53% и 47% соответственно.

Наибольшее число самых дорогих предложений расположено на Остоженке – 37 лотов. За ней следуют Патриаршие пруды (29 лотов), а также Тверской район (13 лотов).

Как выглядят дома в Москве стоимостью миллиард рублей