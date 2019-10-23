Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Квартира для пиджака
Какое жилье предлагают людям, у которых на первом, втором и третьем месте — работа
Чаще всего покупают «квартиру для пиджака» москвичи, живущие за городом
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«Квартиры для пиджака» (или апартаменты, они даже более популярны в этом качестве) компактны и оборудованы всем необходимым
ВТБ Арена Парк
Жилье, которое заменяет гостиничный номер людям, погруженным в бизнес, занятым личной карьерой, прозвали «квартира для пиджака». В Москве, которая никогда не спит, такое предложение составляет почти треть в сегментах от бизнес-класса и выше.
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