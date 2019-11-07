Подрядчики метро разоряются

Один из них обратился в ФАС с жалобой на «Мосинжпроект»

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Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Минскметрострой», построивший участок московского метро от «Солнцево» до «Рассказовки», просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело против городской компании «Мосинжпроект» – о нарушении антимонопольного законодательства. «Ведомости» получили текст жалобы от «Минскметростроя», а в ФАС подтвердили, что приняли такое письмо, и от комментариев отказались.

Нарушение, по мнению «Минскметростроя», состоит в том, что «Мосинжпроект» заключил с компаниями, строившими метро, антиконкурентное соглашение, что позволило ему занять доминирующее положение в строительстве метро, а других подрядчиков поставило на грань банкротства.

«Мосинжпроект» был создан городскими властями под ключевые городские проекты: 100% акций общества принадлежит правительству Москвы. В жалобе «Минскметростроя» говорится, что «Мосинжпроект» перед началом новой программы строительства метро создал несколько совместных предприятий (СП) с одинаковой структурой: 49% долей – у него, 49% – у подрядчика и 2% – у Банка Москвы (ныне влился в ВТБ). Таким было и СП «Минскметрострой», где партнером выступил белорусский «Минскметрострой», и СП «Транстоннельстрой» (партнер – «Транстоннель-М»), и СП «Еврасстрой» с азербайджанской Evrascon, и СП ИБТ с украинским «Интерстроймонтажом». (По данным СПАРК, «Мосинжпроект» остается учредителем только в одном СП – «Транстоннельстрое», а единственным учредителем «Минскметростроя» стало ООО «Минскметростройэкспорт».) Такая структура владения подрядчиками позволила «Мосинжпроекту» беспрепятственно распределять работы между ними исключительно по собственному усмотрению, пишет в ФАС «Минскметрострой».