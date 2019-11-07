Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4937 от 08.11.2019 под заголовком: Станция метро «Банкротство»

Подрядчики метро разоряются

Один из них обратился в ФАС с жалобой на «Мосинжпроект»

«Минскметрострой», построивший участок московского метро от «Солнцево» до «Рассказовки», просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело против городской компании «Мосинжпроект» – о нарушении антимонопольного законодательства. «Ведомости» получили текст жалобы от «Минскметростроя», а в ФАС подтвердили, что приняли такое письмо, и от комментариев отказались.

Нарушение, по мнению «Минскметростроя», состоит в том, что «Мосинжпроект» заключил с компаниями, строившими метро, антиконкурентное соглашение, что позволило ему занять доминирующее положение в строительстве метро, а других подрядчиков поставило на грань банкротства.

«Мосинжпроект» был создан городскими властями под ключевые городские проекты: 100% акций общества принадлежит правительству Москвы. В жалобе «Минскметростроя» говорится, что «Мосинжпроект» перед началом новой программы строительства метро создал несколько совместных предприятий (СП) с одинаковой структурой: 49% долей – у него, 49% – у подрядчика и 2% – у Банка Москвы (ныне влился в ВТБ). Таким было и СП «Минскметрострой», где партнером выступил белорусский «Минскметрострой», и СП «Транстоннельстрой» (партнер – «Транстоннель-М»), и СП «Еврасстрой» с азербайджанской Evrascon, и СП ИБТ с украинским «Интерстроймонтажом». (По данным СПАРК, «Мосинжпроект» остается учредителем только в одном СП – «Транстоннельстрое», а единственным учредителем «Минскметростроя» стало ООО «Минскметростройэкспорт».) Такая структура владения подрядчиками позволила «Мосинжпроекту» беспрепятственно распределять работы между ними исключительно по собственному усмотрению, пишет в ФАС «Минскметрострой».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Korsikanec
04:05 08.11.2019
И ведь всем понятно, для чего это сделано. Для распила бюджетных средств.
30
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике