Азербайджанская Karat Holding покупает бывший офис Микаила Шишханова

Азербайджанская Karat Holding покупает бывший офис Микаила ШишхановаБизнес-центр «Берников» на Таганке будет перестроен в гостиницу
Ставропольское ООО «Экспо» стало победителем торгов, на которые были выставлены недостроенный бизнес-центр «Берников» (15 244 кв. м) и права аренды 0,3 га на Николоямской улице в центре Москвы. Это следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
«Берников» начинала строить группа «Бородино» Тиграна Нерсисяна еще в 2007 г. Она планировала инвестировать в него $45 млн и привлекла кредит Связь-банка. Из-за кризиса 2008-2009 гг. строительство комплекса было заморожено. Тогда же московский арбитражный суд обратил взыскание на комплекс в пользу Связь-банка.
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