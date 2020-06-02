Азербайджанская Karat Holding покупает бывший офис Микаила Шишханова

«Берников» начинала строить группа «Бородино» Тиграна Нерсисяна еще в 2007 г. Она планировала инвестировать в него $45 млн и привлекла кредит Связь-банка. Из-за кризиса 2008-2009 гг. строительство комплекса было заморожено. Тогда же московский арбитражный суд обратил взыскание на комплекс в пользу Связь-банка.