Девелопер из Баку купил бывший проект Universal Studios в Москве

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М. Стулов / Ведомости

Банк «Траст» продал 100% акций АО «Русинком», которому принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 кв. м на Варшавском шоссе, следует из сообщения банка. Покупатель и сумма сделки там не раскрываются. Изначально «Траст» планировал выручить от продажи активов в Аннине 2,6 млрд руб., но «итоговая сумма оказалась выше ожиданий».

Новым владельцем АО «Русинком» стала структура, связанная с азербайджанским девелопером AF Holding, утверждают два источника, близких как к продавцу, так и покупателю компании. Они говорят, что для нее это будет первый проект в Москве. На сайте AF Holding сказано, что она специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. В нее входят строительная компания Ugur-97, завод AFSAN Plastik, торговые центры AF Mall и AFcom Plaza, гостиничный комплекс AF Hotel Aqua Park и т.д. Холдингу также принадлежал «АФ Банк», контрольный пакет в котором в 2008 г. приобрел ВТБ. Основатель AF Holding — Азай Мохнатов. По данным ЕГРЮЛ, 12 сентября новым гендиректором «Русинкома» стал Ильяс Мохнатов. Связаться с ним не удалось. Запросы в офисы AF Holding в Баку и Лондоне остались без ответов. Представитель «Траста» от комментариев отказался.