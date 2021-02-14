На месте промзоны у метро «Бутырская» может появиться крупный жилой комплекс

Впрочем, судя по всему, MR Group планирует застроить не только эту площадку в этом районе. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что в конце прошлого года градостроительно-земельная комиссия «согласилась с подготовкой за счет средств инвестора проекта планировки территории в Огородном проезде, вл. 2 и вл. 4» для размещения общественно-жилой застройки. По данным Росреестра, речь идет в общей сложности о 6,1 га.