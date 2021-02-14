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На месте промзоны у метро «Бутырская» может появиться крупный жилой комплекс

MR Group планирует застроить территорию «Асфальтобетона»
Антон Филатов
MR Group планирует застроить не только эту площадку в этом районе /Максим Стулов / Ведомости

MR Group будет застраивать бывшую территорию завода «Асфальтобетон», которая находится в Огородном проезде на севере Москвы, рассказали два консультанта, работавших с компанией. По данным «СПАРК-Интерфакса», 23 января структура девелопера ООО «И-девелопмент» стала владельцем фирмы «Тор», которая ранее принадлежала «Асфальтобетону». Ей, скорее всего, и принадлежат права на земельный участок площадью 1,8 га в Огородном проезде, вл. 2, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель MR Group от комментариев отказался. Связаться с представителем «Асфальтобетона» не удалось.

Впрочем, судя по всему, MR Group планирует застроить не только эту площадку в этом районе. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что в конце прошлого года градостроительно-земельная комиссия «согласилась с подготовкой за счет средств инвестора проекта планировки территории в Огородном проезде, вл. 2 и вл. 4» для размещения общественно-жилой застройки. По данным Росреестра, речь идет в общей сложности о 6,1 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных