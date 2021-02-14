На месте промзоны у метро «Бутырская» может появиться крупный жилой комплекс

На месте промзоны у метро «Бутырская» может появиться крупный жилой комплексMR Group планирует застроить территорию «Асфальтобетона»
MR Group будет застраивать бывшую территорию завода «Асфальтобетон», которая находится в Огородном проезде на севере Москвы, рассказали два консультанта, работавших с компанией. По данным «СПАРК-Интерфакса», 23 января структура девелопера ООО «И-девелопмент» стала владельцем фирмы «Тор», которая ранее принадлежала «Асфальтобетону». Ей, скорее всего, и принадлежат права на земельный участок площадью 1,8 га в Огородном проезде, вл. 2, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель MR Group от комментариев отказался. Связаться с представителем «Асфальтобетона» не удалось.
Впрочем, судя по всему, MR Group планирует застроить не только эту площадку в этом районе. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что в конце прошлого года градостроительно-земельная комиссия «согласилась с подготовкой за счет средств инвестора проекта планировки территории в Огородном проезде, вл. 2 и вл. 4» для размещения общественно-жилой застройки. По данным Росреестра, речь идет в общей сложности о 6,1 га.