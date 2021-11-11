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Ozon, Bork и девелоперы Level Group и Central Properties бьются за бывший склад Carlo Pazolini в Саларьеве

Банк «Траст» рассчитывает продать его минимум за 1,8 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Как минимум шесть крупных компаний претендуют на покупку многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м (включает 8700 кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в новой Москве, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с этим объектом. Они утверждают, что заявки на участие в торгах по его продаже подали маркетплейс Ozon, производитель бытовой техники Bork, девелоперы Level Group Вадима Мошковича и Central Properties, «Элма групп» (специализирующиеся на управлении коммерческой недвижимостью), а также инвестфонд LOP Urban Logistic (создан основателем Orco Property Group Жан-Франсуа Оттом, выходцем из JLL Russia Майклом Ланге и бывшим акционером MLP Мишелем Паскалисом). Сам аукцион по этому объекту должен состояться 15 ноября, сказано на сайте Российского аукционного дома.

Президент Central Properties Денис Степанов говорит, что в случае победы компании объект будет внесен в фонд для коллективных инвестиций Parus Asset Management. Источник в Ozon также подтвердил подачу заявки, официальный представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель Level Group. В Bork и LOP Urban Logistic комментарии не предоставили, а представитель «Элмы групп» не ответил по существу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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