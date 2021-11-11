Ozon, Bork и девелоперы Level Group и Central Properties бьются за бывший склад Carlo Pazolini в Саларьеве

Как минимум шесть крупных компаний претендуют на покупку многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м (включает 8700 кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в новой Москве, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с этим объектом. Они утверждают, что заявки на участие в торгах по его продаже подали маркетплейс Ozon, производитель бытовой техники Bork, девелоперы Level Group Вадима Мошковича и Central Properties, «Элма групп» (специализирующиеся на управлении коммерческой недвижимостью), а также инвестфонд LOP Urban Logistic (создан основателем Orco Property Group Жан-Франсуа Оттом, выходцем из JLL Russia Майклом Ланге и бывшим акционером MLP Мишелем Паскалисом). Сам аукцион по этому объекту должен состояться 15 ноября, сказано на сайте Российского аукционного дома.