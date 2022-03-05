Группа ЛСР может построить еще 475 000 кв. м недвижимости в Москве

Ранее консультанты говорили, что под эти требования из девелоперов жилья попадает лишь ПИК (ее выручка за три указанных года составляла 245,8 млрд, 280,6 млрд и 380,2 млрд руб. соответственно), ЛСР (146,4 млрд, 110,4 млрд и 118 млрд руб.) и ГК ФСК (111,5 млрд, 116,5 млрд и 130 млрд руб.). АО «Регион» свою выручку не раскрывает, однако его акционер АФК «Система» подходит под условия аукциона (77,4 млрд, 656,8 млрд и 691,8 млрд руб.). Такие условия представитель департамента имущества Москвы ранее объяснял тем, что проект на территории ЗиЛа рассчитан на долгосрочную перспективу (до 2031 г.) и во избежание участия в торгах недобросовестных застройщиков в аукционную документацию включены условия к финансовому состоянию участников торгов. Он говорил, что справиться с таким сложным объектом могут только крупные инвесторы с большим опытом работы.