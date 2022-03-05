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Группа ЛСР может построить еще 475 000 кв. м недвижимости в Москве

Девелопер стал победителем торгов по продаже крупного участка на территории ЗиЛа
Антон Филатов
Проект на территории ЗиЛа рассчитан на долгосрочную перспективу / Максим Стулов / Ведомости

Группа ЛСР стала победителем торгов по продаже 100% долей ООО «ЗиЛ восток», которому принадлежат права на 25,6 га на Автозаводской улице, следует из итогового протокола аукциона. Лот достанется девелоперу по стартовой цене – 3,7 млрд руб. Запрос в ЛСР остался без ответа. Заявку на участие в торгах подавало АО «Регион» (компания с таким названием входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова), но своих ценовых предложений оно не делало. Небольшое число претендентов на площадку на ЗиЛе, скорее всего, связано с жесткими условиями акциона. В нем могли принять участие только компании, ежегодная выручка которых составляет не менее 100 млрд руб. (с 2018 по 2020 г.). А если заявку подаст группа компаний, то выше 500 млрд руб.

Ранее консультанты говорили, что под эти требования из девелоперов жилья попадает лишь ПИК (ее выручка за три указанных года составляла 245,8 млрд, 280,6 млрд и 380,2 млрд руб. соответственно), ЛСР (146,4 млрд, 110,4 млрд и 118 млрд руб.) и ГК ФСК (111,5 млрд, 116,5 млрд и 130 млрд руб.). АО «Регион» свою выручку не раскрывает, однако его акционер АФК «Система» подходит под условия аукциона (77,4 млрд, 656,8 млрд и 691,8 млрд руб.). Такие условия представитель департамента имущества Москвы ранее объяснял тем, что проект на территории ЗиЛа рассчитан на долгосрочную перспективу (до 2031 г.) и во избежание участия в торгах недобросовестных застройщиков в аукционную документацию включены условия к финансовому состоянию участников торгов. Он говорил, что справиться с таким сложным объектом могут только крупные инвесторы с большим опытом работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных