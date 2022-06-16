Бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге сменили владельца

Бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге сменили владельцаИм стала группа частных инвесторов, связанная с Королёвским трубным заводом
GHP Group закрыла сделку по продаже бизнес-центров Trinity Place на наб. Адмирала Лазарева (39 508 кв. м) и «Электро» на Московском проспекте (19 410 кв. м) в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией.
Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». У «Стройинвеста» и Санкт-Петербургской медицинской компании, на балансе которых находятся эти объекты, в середине марта и начале июня сменился владелец. Теперь это группа лиц из четырех человек, один из которых – исполнительный директор Королёвского трубного завода Вадим Шипунов. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.
Другим новым совладельцам бизнес-центров также принадлежат доли в этом заводе, говорится в карточке предприятия в «СПАРК-Интерфаксе». Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступил и представитель GHP Group. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом по продаже активов, от комментариев отказался.