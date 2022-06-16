Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге сменили владельца

Им стала группа частных инвесторов, связанная с Королёвским трубным заводом
Дарья Молоткова
Рыночная стоимость Trinity Place может составить 7,5 млрд руб. / spb.cian.ru

GHP Group закрыла сделку по продаже бизнес-центров Trinity Place на наб. Адмирала Лазарева (39 508 кв. м) и «Электро» на Московском проспекте (19 410 кв. м) в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией.

Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». У «Стройинвеста» и Санкт-Петербургской медицинской компании, на балансе которых находятся эти объекты, в середине марта и начале июня сменился владелец. Теперь это группа лиц из четырех человек, один из которых – исполнительный директор Королёвского трубного завода Вадим Шипунов. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.

Другим новым совладельцам бизнес-центров также принадлежат доли в этом заводе, говорится в карточке предприятия в «СПАРК-Интерфаксе». Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступил и представитель GHP Group. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом по продаже активов, от комментариев отказался. 

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных