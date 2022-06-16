Бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге сменили владельца

Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». У «Стройинвеста» и Санкт-Петербургской медицинской компании, на балансе которых находятся эти объекты, в середине марта и начале июня сменился владелец. Теперь это группа лиц из четырех человек, один из которых – исполнительный директор Королёвского трубного завода Вадим Шипунов. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.