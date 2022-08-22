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Мэрия Москвы нашла инвестора на реорганизацию промзоны на юго-западе города

Группа «Аквилон» может построить в Теплом Стане более 200 000 кв. м коммерческой недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Группа «Аквилон» может построить в Теплом Стане более 200 000 кв. м коммерческой недвижимости / Андрей Гордеев / Ведомости

Связанная с группой «Аквилон» компания ООО СЗ «Севтехнадзор» стала победителем торгов на право реорганизации бывшей промзоны «Теплый Стан» на юго-западе Москвы, следует из протокола аукциона. Речь идет о территории площадью 16,78 га, на которой в рамках программы «Индустриальные кварталы» можно будет построить 204 000 кв. м недвижимости, из которых 148 000 кв. м – объекты общественно-делового назначения, а остальное – производственные комплексы. Директор группы «Аквилон» в Москве и Московской области Дмитрий Рогатых говорит, что компания планирует сделать там целый кластер, который будет включать в себя индустриальные и общественно-деловые объекты. Портал мэрии Москвы ранее сообщал, что сейчас на этой территории находятся склады, гаражи, автомастерские и стоянки спецтехники. В ходе застройки этой площадки будет создано около 4400 рабочих мест, говорил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В торгах, судя по протоколу, принимала участие еще одна компания – «Норд-вест инвестмент». Она также может быть связана с «Аквилоном». По крайней мере, ее владельцем и генеральным директором, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», является Константин Пославский, который возглавляет ряд структур, связанных с девелопером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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