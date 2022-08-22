Мэрия Москвы нашла инвестора на реорганизацию промзоны на юго-западе города

Связанная с группой «Аквилон» компания ООО СЗ «Севтехнадзор» стала победителем торгов на право реорганизации бывшей промзоны «Теплый Стан» на юго-западе Москвы, следует из протокола аукциона. Речь идет о территории площадью 16,78 га, на которой в рамках программы «Индустриальные кварталы» можно будет построить 204 000 кв. м недвижимости, из которых 148 000 кв. м – объекты общественно-делового назначения, а остальное – производственные комплексы. Директор группы «Аквилон» в Москве и Московской области Дмитрий Рогатых говорит, что компания планирует сделать там целый кластер, который будет включать в себя индустриальные и общественно-деловые объекты. Портал мэрии Москвы ранее сообщал, что сейчас на этой территории находятся склады, гаражи, автомастерские и стоянки спецтехники. В ходе застройки этой площадки будет создано около 4400 рабочих мест, говорил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.