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Сбербанк поучаствует в строительстве элитного апарт-комплекса в районе Патриарших прудов

Он выкупил у Vesper половину проекта по реконструкции зданий скоропечатни Левенсона
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Сокол финанс» приобрела у девелопера элитного жилья Vesper 50% в ООО «Специализированный застройщик «Трехпрудный», на балансе которого находится проект реконструкции зданий скоропечатни Левенсона в районе Патриарших прудов. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 27 июля. Бенефициары «Сокол финанса» там не раскрываются. Но генеральный директор компании Евгений Малыгин также возглавляет «Сбербанк инвестментс лимитед» и «Сбербанк файненс лимитед». Два консультанта, работавших с проектом, подтверждают, что эта структура действительно представляет интересы Сбербанка. Его представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. В Vesper от комментариев отказались.

Скоропечатня Левенсона была построена в 1900 г. по проекту архитектора Федора Шехтеля в стиле модерн специально под типографию, которая переехала туда из Рахмановского переулка. Там, к примеру, был напечатан первый сборник стихов Марины Цветаевой. После Октябрьской революции здания были национализированы и переданы под типографию треста «Мосполиграф». В 2013–2016 гг. там была проведена реставрация – восстановлены утраченные в советский период элементы фасада и внутреннего убранства (декоративные арки, парадная лестница в административном корпусе, барельеф Гутенберга, фонарь-медуза и т. д.). Сам комплекс (сейчас его площадь 11 181 кв. м) является объектом культурного наследия федерального значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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