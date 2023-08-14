Сбербанк поучаствует в строительстве элитного апарт-комплекса в районе Патриарших прудов

Скоропечатня Левенсона была построена в 1900 г. по проекту архитектора Федора Шехтеля в стиле модерн специально под типографию, которая переехала туда из Рахмановского переулка. Там, к примеру, был напечатан первый сборник стихов Марины Цветаевой. После Октябрьской революции здания были национализированы и переданы под типографию треста «Мосполиграф». В 2013–2016 гг. там была проведена реставрация – восстановлены утраченные в советский период элементы фасада и внутреннего убранства (декоративные арки, парадная лестница в административном корпусе, барельеф Гутенберга, фонарь-медуза и т. д.). Сам комплекс (сейчас его площадь 11 181 кв. м) является объектом культурного наследия федерального значения.