«ТПС недвижимость» взяла в управление ТРЦ «Метрополис» на «Войковской»Возможно, что это первый шаг перед покупкой одного из самых дорогих торговых комплексов в России
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве – «Метрополис» (205 000 кв. м) на Ленинградском шоссе перешел под управление компании «ТПС недвижимость». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, сейчас данным комплексом руководят люди, которые ранее работали в московском ТЦ «Хорошо!» и сочинском «Моремолле» (оба принадлежат «ТПС недвижимости»).
В Balchug Capital, которая с апреля 2023 г. владеет «Метрополисом», подтвердили, что данный объект отдан в коммерческое управление «ТПС недвижимости», но причины такого решения не объяснили. Представитель последней сказал то же самое.
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