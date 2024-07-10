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«ТПС недвижимость» взяла в управление ТРЦ «Метрополис» на «Войковской»

Возможно, что это первый шаг перед покупкой одного из самых дорогих торговых комплексов в России
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве – «Метрополис» (205 000 кв. м) на Ленинградском шоссе перешел под управление компании «ТПС недвижимость». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, сейчас данным комплексом руководят люди, которые ранее работали в московском ТЦ «Хорошо!» и сочинском «Моремолле» (оба принадлежат «ТПС недвижимости»).

В Balchug Capital, которая с апреля 2023 г. владеет «Метрополисом», подтвердили, что данный объект отдан в коммерческое управление «ТПС недвижимости», но причины такого решения не объяснили. Представитель последней сказал то же самое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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