«ТПС недвижимость» взяла в управление ТРЦ «Метрополис» на «Войковской»

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве – «Метрополис» (205 000 кв. м) на Ленинградском шоссе перешел под управление компании «ТПС недвижимость». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, сейчас данным комплексом руководят люди, которые ранее работали в московском ТЦ «Хорошо!» и сочинском «Моремолле» (оба принадлежат «ТПС недвижимости»).