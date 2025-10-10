Группа «Эталон» перестроит в офис еще одно бывшее здание АТС в Москве

АТС (7676 кв. м) в Текстильщиках, построенная в 1971 г., перешла «Эталону» в рамках сделки по приобретению компании «Бизнес-недвижимость» у своего основного акционера – АФК «Система», уточняет представитель застройщика. Стороны сообщили об этой сделке в августе этого года. Она, как следовало из сообщения застройщика, позволит ему пополнить портфель 42 новыми площадками в Москве и Санкт-Петербурге, на которых можно будет построить жилье и коммерческую недвижимость бизнес и премиум-класса. Сумма транзакции должна составить 14,1 млрд руб., профинансировать ее планировалось за счет средств, привлеченных во время планируемого SPO на Мосбирже.