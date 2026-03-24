Госкомпания Дом.РФ нашла покупателя на Дом летчика Россинского в Хамовниках

Компания «Ликвид стейт», принадлежащая основному владельцу крупного российского производителя лекарств «Фармстандарт» Виктору Харитонину, победила в торгах по продаже особняка площадью 529,6 кв. м в Малом Власьевском переулке в Хамовниках в центре Москвы. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Там сказано, что при стартовой цене лота 204,2 млн руб. данная организация согласилась заплатить за него 672 млн руб.