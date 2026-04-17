У построенного «Донстроем» офиса в центре Москвы сменился владелец

У построенного «Донстроем» офиса в центре Москвы сменился владелецДеловой комплекс «Филипповский» на Арбате перешел к фонду под управлением УК «Байкал»
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Байкал рентный 2» под управлением УК «Байкал» стал владельцем бизнес-центра «Филипповский» (известен также как Filippov Tower) на 2350 кв. м, расположенного в Филипповском переулке в районе Арбат в центре Москвы. Сделка, как следует из выписки Росреестра, была закрыта 30 марта. Там сказано, что продавцом актива выступили физические лица, они в документе не раскрываются.
«Филипповский» был построен в 2002 г. компанией «Донстрой», которая на тот момент принадлежала бизнесменам Максиму Блажко и Дмитрию Зеленову. Бизнес-центр является частью одноименного элитного жилого комплекса. По данным Росреестра, девелопер продал или передал его региональной общественной организации волонтеров «Центр волонтеров» (ликвидирована в 2023 г.). В 2013 г. новым собственником объекта стала Fomidian Group Ltd, а уже в 2024 г. его приобрели неизвестные физические лица.