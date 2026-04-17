У построенного «Донстроем» офиса в центре Москвы сменился владелец

«Филипповский» был построен в 2002 г. компанией «Донстрой», которая на тот момент принадлежала бизнесменам Максиму Блажко и Дмитрию Зеленову. Бизнес-центр является частью одноименного элитного жилого комплекса. По данным Росреестра, девелопер продал или передал его региональной общественной организации волонтеров «Центр волонтеров» (ликвидирована в 2023 г.). В 2013 г. новым собственником объекта стала Fomidian Group Ltd, а уже в 2024 г. его приобрели неизвестные физические лица.