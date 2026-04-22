Девелопер ЖК Chkalov в центре Москвы судится с подрядчиками этого проекта

«Эссет менеджмент» выступала девелопером премиального жилого комплекса Chkalov (60 400 кв. м) рядом со ст. м. «Курская» в центре Москвы. «Конструктор групп», как следует из материалов дела, была одним из его подрядчиков. Там говорится, что изначально объект должны были ввести в эксплуатацию не позднее апреля 2023 г., но фактически это сделали лишь 23 декабря 2024 г. Просрочка на 20,5 месяца, или 632 дня, как считает истец, связана с тем, что ответчик нарушил свои обязательства, завершив работы слишком поздно. По этой причине у «Эссет менеджмента» возникли убытки, которые компания попыталась взыскать со своего контрагента. Впрочем, столичный арбитраж доводы компании не убедили.