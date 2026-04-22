Девелопер ЖК Chkalov в центре Москвы судится с подрядчиками этого проекта

Девелопер ЖК Chkalov в центре Москвы судится с подрядчиками этого проектаОн хочет получить с них компенсацию за нарушение сроков строительства дома
Московский арбитраж отказался удовлетворить иск входящей в Ikon Development компании «Эссет менеджмент» о взыскании с ООО «Конструктор групп» убытка в размере 1,33 млрд руб. Соответствующее решение было принято 10 апреля, следует из материалов суда. Представители сторон на запросы «Ведомостей» не ответили.
«Эссет менеджмент» выступала девелопером премиального жилого комплекса Chkalov (60 400 кв. м) рядом со ст. м. «Курская» в центре Москвы. «Конструктор групп», как следует из материалов дела, была одним из его подрядчиков. Там говорится, что изначально объект должны были ввести в эксплуатацию не позднее апреля 2023 г., но фактически это сделали лишь 23 декабря 2024 г. Просрочка на 20,5 месяца, или 632 дня, как считает истец, связана с тем, что ответчик нарушил свои обязательства, завершив работы слишком поздно. По этой причине у «Эссет менеджмента» возникли убытки, которые компания попыталась взыскать со своего контрагента. Впрочем, столичный арбитраж доводы компании не убедили.