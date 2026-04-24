Структура мэрии Москвы продает часть территории Карачаровского мехзавода

«Монарх» – одна из старейших строительно-девелоперских компаний Москвы: она была создана в 1994 г. На ее сайте сказано, что за свою историю она возвела более 170 объектов, включая гостиницу Renaissance Moscow Monarch Centre, офис «Монарх центр» на Ленинградском проспекте, торгово-офисный комплекс «Неглинная плаза» на Трубной площади и проч. Ее владелец – Сергей Амбарцумян, проработавший несколько лет в столичном стройкомплексе.