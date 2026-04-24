Структура мэрии Москвы продает часть территории Карачаровского мехзавода

Структура мэрии Москвы продает часть территории Карачаровского мехзаводаКонцерн «Монарх» сможет построить на Рязанском проспекте многофункциональный комплекс на 200 000 кв. м
Принадлежащая концерну «Монарх» компания «Монарх восток» стала победителем торгов по продаже прав на реализацию инвестиционного проекта на участке площадью 1,36 га на территории Карачаровского механического завода на Рязанском проспекте. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки «Росэлторг». Там сказано, что продавцом актива выступило созданное Департаментом городского имущества Москвы АО «Инвест проект». Лот будет приобретен по стартовой цене, которая составляла 587,4 млн руб. Директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | Corfac International Екатерина Андреева считает эту стоимость рыночной.
«Монарх» – одна из старейших строительно-девелоперских компаний Москвы: она была создана в 1994 г. На ее сайте сказано, что за свою историю она возвела более 170 объектов, включая гостиницу Renaissance Moscow Monarch Centre, офис «Монарх центр» на Ленинградском проспекте, торгово-офисный комплекс «Неглинная плаза» на Трубной площади и проч. Ее владелец – Сергей Амбарцумян, проработавший несколько лет в столичном стройкомплексе.