Аренда складов в Московском регионе может подешеветь почти на 15%

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды площадей в сухих складах класса А в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 9000–9500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании компании IBC Real Estate. Это, как утверждает ее руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями Евгений Бумагин, на 9,5–14,3% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, на фоне увеличения доли вакантных площадей (прогноз на конец 2026 г. – 9%) ставки в договорах по ряду объектов могут быть даже ниже запрашиваемых.