Аренда складов в Московском регионе может подешеветь почти на 15%Спрос на площади в логопарках падает, а объем ввода таких объектов растет
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды площадей в сухих складах класса А в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 9000–9500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании компании IBC Real Estate. Это, как утверждает ее руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями Евгений Бумагин, на 9,5–14,3% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, на фоне увеличения доли вакантных площадей (прогноз на конец 2026 г. – 9%) ставки в договорах по ряду объектов могут быть даже ниже запрашиваемых.
Аренда складов действительно дешевеет, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. По мнению партнера NF Group Константина Фомиченко, по итогам 2026 г. ставки могут опуститься с 10 900 до 10 000 руб. за «квадрат» в год. Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Егор Дорофеев тоже ожидает сокращения показателя с 10 800 руб. в 2025 г. до 10 000 в этом году. Сооснователь и партнер Brigh tRich | Corfac International Виктор Заглумин считает, что падение будет более заметным – с 10 800 до 9500 руб. за 1 кв. м.