Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ упал более чем на 60%

Например, по данным земельного департамента Дубая, в I квартале 2026 г. там было зарегистрировано более 60 300 сделок (+6% год к году), уточняется в отчете Sunway Estates. Это связано с тем, что решения по транзакциям, заключенным в марте – апреле, принимались еще в начале года, объясняет партнер Nikoliers Андрей Косарев. В мае же, по его словам, такая активность спала и количество сделок упало почти на треть от февральского уровня (с 9750 до 6600 шт.). Цены же при этом практически не изменились, оставшись на уровне 2050–2220 дирхамов ОАЭ (40 300–43 700 руб. по курсу ЦБ) за квадратный фут (0,3 кв. м), утверждает эксперт. Ощутимо стоимость, как добавляет эксперт, снизилась лишь в первую неделю июня (до 1924 дирхамов, или 37 900 руб. за квадратный фут).