Краснодарская Ava Group вновь выставила на продажу свои активы в Москве

Российский аукционный дом (РАД) выставил на повторный аукцион активы краснодарского девелопера Ava Group в Москве. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте торговой площадки. Речь идет о проекте жилого комплекса площадью 10 177 кв. м на Гончарной улице на Таганке, площадке в Большом Ватином переулке (там можно будет возвести офисный центр класса А на 2880 кв. м) и участке в Электролитном проезде рядом со ст. м. «Нагорная» под еще один жилой дом на 62 100 кв. м.