Краснодарская Ava Group вновь выставила на продажу свои активы в Москве

Краснодарская Ava Group вновь выставила на продажу свои активы в МосквеПравда, теперь инвесторы могут купить их за полцены
Российский аукционный дом (РАД) выставил на повторный аукцион активы краснодарского девелопера Ava Group в Москве. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте торговой площадки. Речь идет о проекте жилого комплекса площадью 10 177 кв. м на Гончарной улице на Таганке, площадке в Большом Ватином переулке (там можно будет возвести офисный центр класса А на 2880 кв. м) и участке в Электролитном проезде рядом со ст. м. «Нагорная» под еще один жилой дом на 62 100 кв. м.
Весной этого года Ava Group рассчитывала выручить за эти лоты совокупно 4,55 млрд руб., но в итоге торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Из материалов РАДа следует, что сейчас компания готова уступить их с 50%-ным дисконтом.
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