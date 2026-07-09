Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI915,67+1,02%RGBI112,62+1,33%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RGBITR751,51+1,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Краснодарская Ava Group вновь выставила на продажу свои активы в Москве

Правда, теперь инвесторы могут купить их за полцены
Диана Качур
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский аукционный дом (РАД) выставил на повторный аукцион активы краснодарского девелопера Ava Group в Москве. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте торговой площадки. Речь идет о проекте жилого комплекса площадью 10 177 кв. м на Гончарной улице на Таганке, площадке в Большом Ватином переулке (там можно будет возвести офисный центр класса А на 2880 кв. м) и участке в Электролитном проезде рядом со ст. м. «Нагорная» под еще один жилой дом на 62 100 кв. м.

Весной этого года Ava Group рассчитывала выручить за эти лоты совокупно 4,55 млрд руб., но в итоге торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Из материалов РАДа следует, что сейчас компания готова уступить их с 50%-ным дисконтом.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь