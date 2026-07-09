Аренда офисов в Москве, несмотря на рекордный ввод, подорожала на 18%Ставки растут из-за отсутствия предложения в востребованных районах
Средневзвешенная ставка аренды офисов классов А и В в Москве по итогам первого полугодия 2026 г. составила 35 095 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. Об этом говорится в исследовании компании Bright Rich | Corfac International. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 17,6%, отмечает партнер компании Сигуш Бабоян. Она напоминает, что в январе – июня 2025 г. этот показатель тоже вырос на 17,9%. В разрезе классов динамика ставок была похожей: площади в объектах класса А за последний год подорожали на 18% до 39 000 руб. за 1 кв. м в год, В – на 14% до 30 300 руб. за квадрат.
Похожие выводы и у других консультантов. По данным Remain, аренда бизнес-центров класса А за год прибавила в цене 13,3%, достигнув 31 900 руб. за 1 кв. м в год, объекты класса В – 9,9% (до 26 300 руб.), рассказывает старший аналитик этой компании Ирина Соханева. По оценкам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, ставки в офисах увеличились за этот же период на 12% до 34 300 руб. за квадрат. А вот объекты класса B за счет увеличения предложения в удаленных от центра районах, наоборот, подешевели на 8% до 25 500 руб., отмечает она. Согласно предварительным данным NF Group, аренда в комплексах первой категории, расположенных внутри МКАД, в январе – июне подорожала на 3% до 42 200 руб. за 1 кв. м, за МКАД – на 34% до 24 000 руб. за 1 кв. м, отмечает директор ее департамента офисной недвижимости Елена Акатова.