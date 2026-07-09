Аренда офисов в Москве, несмотря на рекордный ввод, подорожала на 18%

Похожие выводы и у других консультантов. По данным Remain, аренда бизнес-центров класса А за год прибавила в цене 13,3%, достигнув 31 900 руб. за 1 кв. м в год, объекты класса В – 9,9% (до 26 300 руб.), рассказывает старший аналитик этой компании Ирина Соханева. По оценкам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, ставки в офисах увеличились за этот же период на 12% до 34 300 руб. за квадрат. А вот объекты класса B за счет увеличения предложения в удаленных от центра районах, наоборот, подешевели на 8% до 25 500 руб., отмечает она. Согласно предварительным данным NF Group, аренда в комплексах первой категории, расположенных внутри МКАД, в январе – июне подорожала на 3% до 42 200 руб. за 1 кв. м, за МКАД – на 34% до 24 000 руб. за 1 кв. м, отмечает директор ее департамента офисной недвижимости Елена Акатова.