Москва стала аутсайдером по продажам новостроек

При этом валовая выручка застройщиков по итогам января – июня сократилась немного меньше: по данным BnMap.pro, в мегаполисах – на 4,9% год к году до 1,29 трлн руб., а в Москве – на 20,9% до 634,5 млрд руб. Это результат роста цен на новостройки, объясняют эксперты. Средняя стоимость 1 кв. м по итогам сделок прибавила в среднем 4% до 277 500 руб. в городах-миллионниках и 23% до 414 601 руб. в столице, уточняют в «Авито недвижимости». Там также подтверждают и статистику по динамике продаж – в первом полугодии 2026 г. на первичном рынке мегаполисов было заключено около 100 000 договоров (-5% год к году). Совокупная площадь приобретенного жилья за это время снизилась на 8% до 4,6 млн кв. м, говорит руководитель этой компании Ольга Клещеева. А по словам главного аналитика «Циана» Алексея Попова, на 19 ключевых рынках (с учетом Московской и Ленинградской областей, а также Тюмени) продажи сократились на 4% до 136 000 квартир.