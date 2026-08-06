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Главная / Недвижимость /

В Москве растет объем непроданного жилья в новостройках

Спрос на него не успевает за предложением из-за снижения покупательской активности
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На один проданный метр жилья на первичном рынке Москвы в первом полугодии 2026 г. приходилось 14,1 кв. м предложения, об этом говорится в исследовании компании «Метриум». Это на треть больше, чем было год назад, отмечает ее коммерческий директор Дмитрий Проскурин. По его словам, если спрос останется на текущем уровне, реализация предлагаемых в июне 2026 г. квадратов займет 14 месяцев против 12 месяцев год назад. Таким образом, сегмент новостроек становится рынком покупателя, а не продавца, делают вывод в «Метриуме».

Похожие расчеты у и других экспертов. По сравнению с январем – июнем 2025 г. экспозиция на столичном первичном рынке уменьшилась на 3% (до 3,14 млн кв. м), а объем продаж – на 31,8% (до 1,29 млн кв. м), утверждает директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев. Среднемесячные темпы реализации квартир в новостройках, по его словам, составили 215 700 кв. м. Таким образом, при текущем предложении весь имеющийся объем можно будет распродать за 14,5 месяца. Годом ранее этот показатель не превышал и 10 месяцев, напоминает Родионцев.

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