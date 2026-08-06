В Москве растет объем непроданного жилья в новостройках

На один проданный метр жилья на первичном рынке Москвы в первом полугодии 2026 г. приходилось 14,1 кв. м предложения, об этом говорится в исследовании компании «Метриум». Это на треть больше, чем было год назад, отмечает ее коммерческий директор Дмитрий Проскурин. По его словам, если спрос останется на текущем уровне, реализация предлагаемых в июне 2026 г. квадратов займет 14 месяцев против 12 месяцев год назад. Таким образом, сегмент новостроек становится рынком покупателя, а не продавца, делают вывод в «Метриуме».