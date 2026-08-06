В Московском регионе растет число доступных для аренды элитных коттеджей

Общее число элитных загородных домов, доступных для аренды в Московском регионе на конец июня этого года, достигло 115. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 г. этот показатель увеличился на 18,6%, отмечает ее директор департамента загородной недвижимости Татьяна Алексеева. Отчасти благодаря этому число арендных сделок, по ее словам, по итогам первого полугодия выросло год к году на 26%. Абсолютные цифры она не приводит. Но, как отмечает Алексеева, спрос фактически вернулся к уровню 2023–2024 гг.