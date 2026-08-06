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Главная / Недвижимость /

В Московском регионе растет число доступных для аренды элитных коттеджей

Это уже привело к увеличению объема сделок более чем на четверть
Диана Качур
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Общее число элитных загородных домов, доступных для аренды в Московском регионе на конец июня этого года, достигло 115. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 г. этот показатель увеличился на 18,6%, отмечает ее директор департамента загородной недвижимости Татьяна Алексеева. Отчасти благодаря этому число арендных сделок, по ее словам, по итогам первого полугодия выросло год к году на 26%. Абсолютные цифры она не приводит. Но, как отмечает Алексеева, спрос фактически вернулся к уровню 2023–2024 гг.

Именно рост предложения и привел к восстановлению рынка элитной загородной недвижимости, соглашается основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. По его словам, многие собственники на фоне высокой ключевой ставки сняли свои дома с продажи и начали сдавать их в аренду. Благодаря этому увеличилось число ликвидных объектов, резюмирует он. Заместитель председателя совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Булат Алимов добавляет, что дополнительный спрос обеспечил выход на рынок современных домов с развитой инфраструктурой. Он отмечает, что часть клиентов рассматривает аренду как временное решение до завершения строительства собственных жилых объектов.

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