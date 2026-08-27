Основатель маркетплейса Emex Кулябин может лишиться участка в новой Москве

Владелец спорного участка, как следует из материалов дела, должен был вести на нем сельскохозяйственную деятельность. Однако проведенная Госинспекцией проверка показала, что он не использовал территорию по назначению в течение трех лет. Сельскохозяйственные культуры там отсутствовали, а признаков обработки земли ведомство на площадке не обнаружило. На этом основании московские власти обратились в столичный арбитраж с требованием обратить взыскание на данный актив на основании положений ст. 284 Гражданского кодекса. При этом, как уточняется в решении, Госинспекция направила «МК инвесту» рекомендации по устранению нарушений, но ее письмо вернулось отправителю. Сам ответчик против удовлетворения иска возражал, указывая на несоблюдение правил процедуры изъятия, но арбитраж его доводы отклонил, постановив продать участок с публичных торгов. Будет ли «МК инвест» оспаривать данное решение в апелляционной инстанции, пока не известно.