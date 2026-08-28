Сумма компенсаций за изъятие активов для нужд Москвы выросла почти на треть

Число рассматриваемых арбитражем изъятий в последние годы сильно выросло. В 2020–2022 гг. в выборку исследования ежегодно попадало лишь 19–38 таких дел, в 2023 г. их количество увеличилось до 67, в 2024 г. – до 94, в прошлом году – до 79. При этом до суда, по подсчетам авторов исследования, доходит лишь около 5% объектов, в отношении которых выпущены распоряжения об изъятии. Споры с гражданами, рассматриваемые судами общей юрисдикции, в исследование не вошли.