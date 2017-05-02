Мэрия рассказала, какие дома будут строить для переселенцев из хрущевок в Москве

Вчера на сайте мэрии Москвы появилось описание жилья, которое придет на смену домам, снесенным по программе реновации. В своем сообщении столичные власти обещают построить панельные и монолитные дома нового поколения. Какими они будут?

В описании делается упор на преимущества энергосберегающих технологий. «Современные панели - трехслойные, энергоэффективные», - сообщает мэрия. Также «в новых домах установят систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей. Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах». Даже электрическая плита на кухне - и та согласно сообщению будет современной, энергосберегающей.

Насколько высокими будут такие дома, власти прямо не говорят, упоминая лишь, что это будут постройки разной этажности. Однако при этом говорится, что дома будут оснащены «высокоскоростными лифтами». То есть это будут небоскребы? Так или иначе, добираться до своей квартиры будет удобно, безопасно и приятно, заверяет мэрия. В подъездах появятся камеры видеонаблюдения, «круглосуточно фиксирующие происходящее» (кто будет оплачивать их обслуживание?). В подъездах - современное освещение. Конечно, энергосберегающее. Лифты обещают сделать пассажирские и грузовые. Они «опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам». Да и в сами подъезды не надо будет заходить по лестнице - будут низкие пороги и пандусы. «Современные почтовые ящики и домофон» в подъездах тоже будут.

Также власти обещают переселенцам установить в квартирах пластиковые окна, «защищающие от пыли и шума», выполнить современный ремонт со «светлой отделкой» в коридорах, которые должны быть «просторными».

Важный атрибут дома нового поколения - ручки межкомнатных дверей. Они тоже предусмотрены и хорошо продуманы: их оборудуют «фиксаторами замков», а сами двери - «надежными петлями». «В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка будет с безопасными выключателями и розетками», - указывается в сообщении. А «благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура» (цитата по сайту мэрии).

Конечно, в домах будущего в отличие от хрущевок будут раздельные санузлы. «Ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем», установят «раковину со смесителем и металлическую ванну с защитным экраном и качественными смесителями для душа».

Насчет деревьев и парков возле дома также можно не переживать - это все тоже обещано. «Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды», - говорится в сообщении столичных властей.

Ну и, конечно, какой новый дом без плитки. В сообщении мэрии упомянута керамическая плитка, «обеспечивающая чистоту подъездов» (новый вид плитки). Плиткой будут выложены холлы подъездов и балконы - они, кстати, тоже будут, причем в каждой квартире.

Ну и наконец, парковки. То ли история про парковки еще не придумана, то ли копирайтеры мэрии про них забыли - так или иначе, про них в описании домов будущего ни слова. Однако ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что проект реновации будет предполагать строительство дополнительных парковок, однако он аккуратно заметил, что пока говорить об объемах строительства паркингов рано. «Стоит признать, что ранее вопрос парковки не был упорядочен, машины нередко стоят хаотично, занимая любую свободную территорию во дворах. Наша задача в ходе реализации новой программы упорядочить этот вопрос. <...> Конкретные цифры по паркингам будут определены позднее, все очень индивидуально, в зависимости от конкретного района и квартала», - сказал Кузнецов, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

Помимо парковок столичные власти умолчали и о той инфраструктуре, которая будет в новых районах - ничего не сказано о поликлиниках, школах, детских садах в районах реновации. Ведь очевидно, что действующая инфраструктура будет не готова к многократному увеличению числа жителей. Также нет никакой информации о планировании самих районов, в которых дома пойдут под снос.

При этом любопытно, что рассказ про новые технологичные дома для переселенцев проиллюстрирован красивыми картинками из различных проектов, которые сейчас реализуются в Москве. Например, ЖК «Бунинские луга» от ГК ПИК или микрогород «В лесу» от Rose Group. Все это хорошие, качественные проекты комфорт-класса, неплохо продающиеся на рынке за немалые деньги. Есть ли у москвичей основания, что при сносе их расселят в дома именно такого качества?

Напомним, что законопроект о реновации, в рамках которого и предполагается сносить «ветхие» дома в Москве, позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1), стр. 12, абзац 3). Иными словами, что застройщик нарисует, то и сможет построить, причем без всякой плитки на балконе и даже без межкомнатных дверей. А учитывая, что «проект реновации» по замыслу авторов должен поднять лежащий на боку столичный стройкомплекс, он никак не может быть убыточным. И вполне логично ожидать максимального сокращения издержек и экономии на дорогих качественных материалах при строительстве домов для переселенцев.