От матрешек до космоса: зачем инвесторы вкладывают миллиарды в дизайн региональных аэропортов

К чемпионату мира по футболу в стране построено не только более десятка стадионов, но и несколько региональных аэропортов – они стали «воротами в губернии». Потенциал для роста авиаперевозок в стране колоссальный, но для этого нужны современные и удобные здания аэровокзалов с запасом пропускной способности. Ведь сейчас аэровокзалы выходят за границы транспортно-логистических узлов. Они обретают новые функции – прежде всего, торгового молла - и обрастают культурными кодами.

Здания аэропортов стали важными примерами строительства для страны. Они не только влекут за собой развитие прилегающих территорий, меняют логистические схемы и стимулируют экономику городов, но и позволяют соприкоснуться с лучшими примерами современной архитектуры.

Каков пассажиропоток авиаперевозок в России и в Европе Ежегодный пассажиропоток авиаперевозок по всей России составляет около 188 млн человек в год. На Московский авиаузел приходится 88 млн («Шереметьево» – 40 млн, «Домодедово» – 30 млн, «Внуково» – 18 млн), около 100 млн – на региональные аэропорты. Для сравнения: лондонский «Хитроу» принимает 78 млн человек в год, аэропорт Амстердама – 68 млн человек, Франкфурта-на-Майне – 64,5 млн, Мадрида – 53,3 млн человек (данные Международного совета аэропортов). Лондонский «Гатвик» обслуживает 46 млн пассажиров – на одной полосе. Более того, эту цифру планируется увеличить до 50 млн за счет технологий – электронного чекина и паспортного контроля, призванных ускорить процессы. «Шереметьево» стоит на 50-м месте по трафику в мире, перевозит почти столько же пассажиров в год, сколько аэропорт «Фьюмичино» в Риме, и для увеличения пассажиропотока строит третью взлетно-посадочную полосу. Активное обновление аэровокзальных комплексов в России началось с 2010-х и было приурочено к проведению крупных мероприятий, таких как АТЭС, Олимпиада. Новые здания аэропортов появились во Владивостоке и Сочи, в 2013-м открылся новый терминал «Пулково» в Санкт-Петербурге. За последние три года построены аэровокзальные комплексы в Перми, Симферополе, Белгороде, Уфе, в городах, которые принимают чемпионат мира - 2018: Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске. В «Шереметьево» к ЧМ-2018 в начале мая был открыт терминал В. Свернуть Прочитать полный текст

Маркеры архитектуры

Историк архитектуры Николай Васильев называет аэропорты «маркером качества современной архитектуры»: они демонстрируют возможности современного строительства и предлагают лучшие на сегодняшний день решения с точки зрения формы, материалов, навигации. Их уже не строят по типовым проектам.

Проекты выбираются на конкурсах - как правило, открытых и международных, такая практика привносит новое видение и нестандартные идеи. Например, в конкурсе на создание архитектурной концепции аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) участвовало 27 компаний и победило лондонское бюро Twelve Architects; благоустройство прилегающей территории холдинг «Аэропорты регионов» (входит в бизнес-группу «Ренова») доверил бюро Wowhaus.

Чем аэропорты порадовали футбольных фанатов

Новые здания аэропортов демонстрируют одну общую особенность: при проектировании девелоперы и архитекторы часто отталкиваются от запоминающихся локальных образов и тем. В Ростове-на-Дону в концепцию заложена идея моста в небо, в интерьерах бизнес-залов центральной темой становятся высокие берега Дона и яркое южное солнце, линия горизонта в ростовских степях. Фасад аэропорта Симферополя отсылает к морским волнам, а огромная зеленая стена из живых растений (разработка российских инженеров) – к многообразию природных ландшафтов полуострова.

Кстати, симферопольский аэропорт построен на 75% из российских материалов, импортозамещение не коснулось только эскалаторов, лифтов, керамогранита и мебели.

Проект одноэтажного аэропорта в Новом Уренгое вдохновлен формой чума – жилища кочевников. Аэропорты «Гагарин» в Саратове и «Курумоч» в Самаре развивают тему космоса. Болельщики, прилетающие в Самару, видят футуристичный белоснежный интерьер с многоярусными округлыми объемами и светильниками-иллюминаторами.

Открывшийся в 2016 г новый терминал аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде порадует пассажиров селфи-точками: трио матрешек и медиастена в зоне информации несомненно запомнятся всем без исключения туристам. Пассажиры аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге обратят внимание на ломаные линии и обилие ярких оттенков – словно россыпь уральских самоцветов – в интерьере. Через архитектуру и интерьерный дизайн закладывается узнаваемый образ места, который легко считывается и жителями, и гостями.

Как проектировщики стараются превратить региональные аэропорты в образцы архитектурных строек России

Шопинг-молл из багажного отделения

Новой тенденцией становится вынос административного, досмотрового и багажного блоков в отдельные здания за пределами терминала. Это связано с новым уровнем безопасности, с необходимостью установки/замены досмотровой техники – интроскопов и томографов, тяжелых машин весом от 1,5 до 7 т, которые занимают много места, объяснил на круглом столе «Новые аэропорты России» Алексей Богатырев, директор мастер-планирования УК «Аэропорты регионов».

Багажные отделения занимают 20-25% от общей площади терминала. Освобождая это место, можно получить дополнительные возможности для развития. Тем более что мировая тенденция такова, что аэропорты перестают быть лишь транспортными узлами и обрастают новыми функциями. Например, превращаются в шопинг-моллы. Магазины, рестораны и сервисы, не связанные напрямую с авиаперевозками, приносят до 80% прибыли аэропортов, об этом говорил Алекс Битус из лондонского бюро Twelve аrchitects. Эта статистика становится ключевой для социологов, архитекторов и урбанистов, озабоченных выявлением и созданием связей нового порядка.

Следующий возможный этап трансформации аэропорта – превращение его в аэрополис, самостоятельную урбанистическую единицу в составе мегаполиса с собственной инфраструктурой.

В мире насчитывается 24 функционирующих аэрополиса, и около 50 аэропортовых комплексов вскоре могут пополнить этот ряд. К слову, среди столичных аэропортов подобными амбициями обладает «Домодедово»: о своих планах прийти к этой модели к 2020 г. руководство аэропорта заявляло еще в 2011 г. По проекту «Аэротрополис DME» (рассчитан на 14-15 лет) планируется строительство пятизвездочной гостиницы и индустриального кластера. Из региональных аэропортов хорошим потенциалом к масштабному развитию обладают «Курумоч», расположенный между Самарой и Тольятти, а также «Платов» в Ростове-на-Дону, соседствующий с федеральной трассой.