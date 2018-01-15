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Структура «Реновы» выиграла конкурс по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Компания «Уренгойаэроинвест», подконтрольная «Аэропортам регионов», стала победителем конкурса на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В конкурсе также участвовало ООО «Международный аэропорт Новосибирск» (входит в «Новапорт»).

«На реконструкцию взлетно-посадочной полосы ЯНАО был готов предоставить капитальный грант в размере до 3 млрд руб. Один из участников конкурса оценил необходимую ему сумму чуть меньше чем в 2 млрд руб., второй - холдинг "Аэропорты регионов" - вообще отказался от гранта, то есть проведет реконструкцию полностью за свои средства», - пояснил заместитель губернатора округа Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что в соответствии с предложенными победителем конкурса условиями округ не понесет расходов в виде эксплуатационных платежей. В феврале-марте состоятся переговоры между сторонами, по их результатам будет подписано соглашение о передаче операционной деятельности объекта инвестору.

Работы по реконструкции аэропорта начнутся до конца 2018 г. Срок реконструкции - 3,5 года. После реконструкции объекты передадут инвестору на 30 лет.

Изначально размер концессионного соглашения оценивался в 6 млрд руб., однако предложения участников конкурса превзошли ожидания властей округа, прогноз по сумме инвестиций в проект был увеличен до 7 млрд руб. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение.

«Аэропорты регионов» входят в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. В управлении компании находятся аэропорты в Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Нижнем Новгороде («Стригино») и Ростове-на-Дону («Платов»).

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