Недвижимость / Жилая недвижимость

Нужно ли застройщиков санировать по аналогии с банками

Законодательные изменения наделяют Фонд защиты дольщиков правами единственного санатора строителей жилья
Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»
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Самым громким событием на рынке жилищного строительства в прошлом году стало банкротство крупнейшего подмосковного застройщика Urban Group. Главный вывод: дольщикам нужны не денежные компенсации, а жилье, при этом больших застройщиков необходимо санировать по аналогии с проблемными банками.

Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства в ближайшие месяцы может получить все права и обязанности по работе с дольщиками. Это произойдет, если будут приняты поправки в законодательство о передаче в фонд страховых портфелей по договорам страхования ответственности застройщиков. На оздоровление банковского рынка за последние несколько лет направлены триллионы рублей. Пострадавшие дольщики должны получить аналогичный механизм, а портфель Urban Group может стать первым кейсом для его отработки.

Теоретически власти могли использовать случай с Urban Group для наглядной демонстрации необходимости скорейшего перехода на другую модель финансирования строительства – проектного финансирования вместо долевого. В реальности такой вариант был исключен − уже на этапе инициации банкротства власти приняли решение о помощи пострадавшим дольщикам.

В октябре 2018 г. появились первые новости о тех, кто будет достраивать незавершенные объекты. Договоры на завершение строительства первых 30 домов подписаны с Crocus Group, дочерней компанией строительного холдинга АО «Крокус». Еще по 20 объектам договоры находятся в стадии подписания. К концу прошлого года заключения о соответствии получили четыре дома в жилых комплексах «Митино О2», «Опалиха О3», «Солнечная система» и «Видный город». В этих домах свои квартиры получат более 1800 дольщиков. Всего конкурсным управляющим было включено в реестр требований около 13 000 пострадавших дольщиков. Достроено будет в общей сложности 68 домов, в том числе и те, строительство которых начато не было – дома в ЖК «Лесобережный» и «Лайково».

Одновременно конкурсный управляющий начал оспаривать в арбитраже ряд сделок Urban Group – речь идет о сумме около 58 млрд руб. Почти столько необходимо на достройку незавершенных объектов.

Вся ситуация с санацией Urban Group напоминает происходящее на банковском рынке. Когда крупные кредитные организации не остаются без лицензии, а отправляются на финансовое оздоровление. Постоянно слышна критика таких шагов, мол, дешевле было бы отозвать лицензию, расплатиться с вкладчиками, а дальше удовлетворять требования кредиторов (в основном юридических лиц) по процедуре банкротства. Вот только в случае с крупным застройщиком кредиторами выступают как раз граждане. Социальная напряженность – точно не то, что хотели бы получить власти.

Кроме того, государство, решив достраивать дома, оказало поддержку и многим банкам, и ряду смежных со строительством секторов экономики. К слову, Банк России уже много лет планомерно охлаждает аппетит банков по кредитованию строительного рынка в связи с повышенными рисками, а девелоперский бум последних двух лет в большей степени связан с собственными инвестиционными ресурсами застройщиков, нежели с банковскими кредитами. Также важно, что и страховые компании, которые взяли на себя риски Urban сформировали достаточные резервы и смогли найти перестрахование; об этом еще в июне текущего года заявляло руководство Центробанка. Тем не менее сам факт «санации» группы снижает для финансового сектора как прямые потери, так и потенциальные риски разворачивания «эффекта домино».

Решение перейти от долевого финансирования строительства к проектному принималось задолго до начала нынешних проблем у застройщиков. И эта ситуация связана не с просчетами государственной политики, а скорее с неэффективностью корпоративного управления и неверно просчитанными рыночными рисками. Конечно, есть и недобросовестные девелоперы, которые откровенно используют ситуацию. Но переход к новой модели финансирования должен свести такие случаи к минимуму. Другой вопрос, что более высокая финансовая устойчивость участников – это дополнительные издержки и более высокая стоимость жилья.

При этом последние поправки в законодательство фактически наделяют компенсационный фонд долевого строительства правами санатора застройщиков. Санация, а не банкротство, то есть реальная квартира, а не денежное возмещение (которого практически точно с учетом динамики цен не хватит на равноценное жилье), – это именно то, чего будут ждать от фонда.

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