Раскрыты новые схемы вывода средств дольщиков Urban Group

Евгений Разумный / Ведомости

Проверка девелопера-банкрота Urban Group обнаружила новые схемы вывода из компании средств дольщиков - через выдачу займов аффилированным структурам выведено еще 27 млрд руб. Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене подала в Арбитражный суд Московской области заявление о признании сделок по перечислению этих средств недействительными. Об этом говорится на сайте суда. Подачу заявления в суд конкурсный управляющий подтвердила в своем сообщении («Ведомости» с ним ознакомились).

Из искового заявления, опубликованного на сайте суда, следует, что в период 2014-2018 гг. с расчетных счетов застройщика ООО «Хайгейт» было перечислено 27 млрд руб. на расчетные счета двух компаний - технических заказчиков Urban Group: ООО «Заказстрой» (переведено 6,3 млрд руб.) и ООО «Евразия проект» (20,9 млрд руб.). Обе компании входили в структуру Urban Group.

Полученные от застройщика деньги они должны были направить на строительство жилых домов в проектах ООО «Хайгейт» - ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный». Однако вместо этого «денежные средства со счетов технических заказчиков направлялись в виде займов на другую аффилированную компанию группы - ООО «Профиконсалт», говорится в сообщении Аглинишкене.

По информации конкурсного управляющего, денежные средства, направленные от застройщика техническим заказчикам и далее в виде займов третьей стороне, были собраны в том числе за счет реализации договоров долевого участия.

Ранее аудиторы в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Urban Group уже фиксировали факты вывода средств из компании на аффилированные лица. Об этом говорится в аудиторском отчете, опубликованном на сайте Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Кроме того, по данным проверки, сметы строительства домов завышались на 60%. По данным аудиторов, владельцы Urban Group вывели из компании 31,1 млрд руб. средств дольщиков через выдачу займов аффилированным структурам. Еще 440 млн руб. структуры девелопера направили на оплату «потенциально фиктивных услуг». Последние оказывались ИП, зарегистрированными менеджментом и родственниками менеджмента Urban Group. Средства дольщиков, как показала проверка, выводились и через завышение смет на возведение домов. Выборочный анализ показал, что в среднем оно составляло 63%, что позволило «освоить» не менее 750 млн руб.

В октябре конкурсный управляющий Urban Group подала исковые заявления о признании недействительными других сделок застройщиков группы с банковскими структурами ПАО «Банк «Возрождение» и ПАО «Промсвязьбанк».

В сумме дыра в Urban Group составила 67,6 млрд руб., подсчитали аудиторы.

Ранее в отношении бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он и основной владелец Urban Group Александр Долгин в данный момент находятся за границей, рассказывали «Ведомостям» участники рынка, знакомые с предпринимателями. Представители бизнесменов в Москве не комментируют ситуацию. Связаться с Долгиным «Ведомостям» не удалось — его телефон выключен.

Всего компаниями-застройщиками, входящими в Urban Group, (ООО «Ваш город», ООО «Хайгейт», ООО «Ивастрой», ООО «Экоквартал», АО «Континент проект»), не завершено строительство 68 многоквартирных жилых домов в составе шести жилых комплексов. Совокупно Urban Group привлекла 51,9 млрд руб. средств дольщиков по 21 000 договоров участия в долевом строительстве (данные из аудиторского отчета о проверке компании). 9 июля 2018 г. Арбитражный суд Московской области признал застройщиков банкротами. Завершение строительства объектов осуществляется в рамках «дорожной карты» по восстановлению прав дольщиков, утвержденной правительством.