Почему в строительной отрасли назрел долговой кризис

Банки отпугивает в стройотрасли не только риск неплатежей, но и ее плохая репутация

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Строительный комплекс пятый год подряд становится одним из крупнейших проблемных должников среди всех отраслей экономики. Банки неохотно кредитуют строительный бизнес. Предстоящий с 1 июля 2019 г. переход на новую схему финансирования жилищного строительства может привести к уходу с рынка значительной части девелоперских компаний. Но улучшится ли при этом ситуация с просрочкой по кредитам?

Сколько задолжали