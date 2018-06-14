«Государство должно нагружать девелоперов социальными элементами»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Компания «Лидер инвест», «дочка» АФК «Система», выйдя на столичный рынок в 2004 г., сначала заявила о том, что будет осваивать нишу точечного строительства. Спустя несколько лет, пережив смену руководства и несколько конфликтов с градозащитниками старой Москвы, девелопер принялся за масштабные проекты: районную застройку в Юго-Западном округе и освоение южной части «полуострова ЗиЛ». О том, как, что и на что компания будет строить в ближайшие годы, рассказал ее президент Олег Мамаев. Одной из своих главных задач он называет создание «фабрики девелоперских проектов».
– Вы пришли в «Лидер инвест» в момент кадрового кризиса: компанию покинули тогдашний президент Евгений Рубцов и несколько менеджеров. Какие задачи были перед вами поставлены собственником?
– Я бы не назвал тот момент кадровым кризисом, это был период системных изменений для компании, которая выросла до некой критической отметки.
Год назад у компании было чуть более 20 объектов, сейчас – вдвое больше. Поэтому была поставлена задача систематизировать бизнес, трансформировать структуру управления. И все это – на негативном информационном фоне, связанном с судебным спором нашей материнской компании АФК «Система» и «Роснефти». Парадокс в том, что этот фон был хуже, чем реальная ситуация. Смена руководства – история довольно ординарная для рынка, а споры, связанные с головной компанией, не сказались на нас негативно. Мы не остановили ни одну из строек, у нас высокая внутренняя доходность – нормированный IRR 25% и выше.
Да, нам пришлось перенести выпуск бондов с декабря 2017 г. на февраль 2018 г., но разместились мы в итоге лучше, чем планировали: 5 млрд руб. на три года по ставке 11,7%. Организаторами выпуска выступили БКС, «Открытие», Связь-банк, Совкомбанк.
– Это все – результат внедрения новой управленческой системы?
– Мы управляем [строительством] более чем 40 объектов и в среднем тратим на 30–40% меньше временных и управленческих ресурсов, чем конкуренты. Формально трудозатраты на девелопмент 7000 и 200 000 кв. м одинаковы, задача – свести их к минимуму, стандартизировав многие процессы. Наши топ-менеджеры принимают активное участие в разработке каждого проекта, но освобождены от ежедневных рутинных операций. В плане создания продукта мы похожи на завод.
– Это западный подход.
– И он правильный. Если вы хотите создать большой бизнес, вы должны заниматься его стандартизацией. Мы разрабатываем типовую методику создания уникальных девелоперских проектов. Много полезного взяли из отрасли FMCG (fast moving consumer goods – товары быстрого оборота, например продукты питания. – «Ведомости»).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}