«Государство должно нагружать девелоперов социальными элементами»

Президент стройкомпании «Лидер инвест» Олег Мамаев рассказывает, помогает ли «родство» с АФК «Системой» привлекать финансирование, сможет ли компания закончить стройки без средств дольщиков и почему не надо строить жилые дома «избыточной высоты»

Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: От точки к массе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент компании «Лидер инвест» Олег Мамаев Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Лидер инвест», «дочка» АФК «Система», выйдя на столичный рынок в 2004 г., сначала заявила о том, что будет осваивать нишу точечного строительства. Спустя несколько лет, пережив смену руководства и несколько конфликтов с градозащитниками старой Москвы, девелопер принялся за масштабные проекты: районную застройку в Юго-Западном округе и освоение южной части «полуострова ЗиЛ». О том, как, что и на что компания будет строить в ближайшие годы, рассказал ее президент Олег Мамаев. Одной из своих главных задач он называет создание «фабрики девелоперских проектов».

– Вы пришли в «Лидер инвест» в момент кадрового кризиса: компанию покинули тогдашний президент Евгений Рубцов и несколько менеджеров. Какие задачи были перед вами поставлены собственником?

– Я бы не назвал тот момент кадровым кризисом, это был период системных изменений для компании, которая выросла до некой критической отметки.

Год назад у компании было чуть более 20 объектов, сейчас – вдвое больше. Поэтому была поставлена задача систематизировать бизнес, трансформировать структуру управления. И все это – на негативном информационном фоне, связанном с судебным спором нашей материнской компании АФК «Система» и «Роснефти». Парадокс в том, что этот фон был хуже, чем реальная ситуация. Смена руководства – история довольно ординарная для рынка, а споры, связанные с головной компанией, не сказались на нас негативно. Мы не остановили ни одну из строек, у нас высокая внутренняя доходность – нормированный IRR 25% и выше.

Да, нам пришлось перенести выпуск бондов с декабря 2017 г. на февраль 2018 г., но разместились мы в итоге лучше, чем планировали: 5 млрд руб. на три года по ставке 11,7%. Организаторами выпуска выступили БКС, «Открытие», Связь-банк, Совкомбанк.

– Это все – результат внедрения новой управленческой системы?

– Мы управляем [строительством] более чем 40 объектов и в среднем тратим на 30–40% меньше временных и управленческих ресурсов, чем конкуренты. Формально трудозатраты на девелопмент 7000 и 200 000 кв. м одинаковы, задача – свести их к минимуму, стандартизировав многие процессы. Наши топ-менеджеры принимают активное участие в разработке каждого проекта, но освобождены от ежедневных рутинных операций. В плане создания продукта мы похожи на завод.

– Это западный подход.

– И он правильный. Если вы хотите создать большой бизнес, вы должны заниматься его стандартизацией. Мы разрабатываем типовую методику создания уникальных девелоперских проектов. Много полезного взяли из отрасли FMCG (fast moving consumer goods – товары быстрого оборота, например продукты питания. – «Ведомости»).