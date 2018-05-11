АФК «Система» продает часть жилого района на территории ЗиЛа

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«ЗиЛ-юг» – не единственный актив, на который АФК «Система» ищет инвесторов Максим Стулов / Ведомости

АФК «Система» может продать сторонним инвесторам до 50% в компании – девелопере проекта «ЗиЛ-юг», следует из инвестиционного предложения холдинга, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что речь идет об ООО «Развитие», которое было создано АФК «Система» и группой ЛСР как раз для застройки территории завода. Эта компания была единственным участником конкурса на покупку 100% долей в ООО «ЗиЛ-юг» в декабре 2015 г. Последнему принадлежат права на 109 га земли, где планируется строительство 1,7 млн кв. м недвижимости, из которых около 1,1 млн кв. м – жилье.

АФК «Система» принадлежит как раз половина долей в «Развитии», значит, она может полностью выйти из проекта. Представители АФК «Система» и ее девелоперской «дочки» «Лидер-инвест» это опровергают. По их словам, корпорация не планирует продавать долю в «ЗиЛ-юг», она заинтересована в инвестициях в развитие проекта.