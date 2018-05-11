Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: «Системе» инвестиции важнее, чем территория

АФК «Система» продает часть жилого района на территории ЗиЛа

Инвесторы могут купить до 50% проекта «ЗиЛ-юг»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

АФК «Система» может продать сторонним инвесторам до 50% в компании – девелопере проекта «ЗиЛ-юг», следует из инвестиционного предложения холдинга, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что речь идет об ООО «Развитие», которое было создано АФК «Система» и группой ЛСР как раз для застройки территории завода. Эта компания была единственным участником конкурса на покупку 100% долей в ООО «ЗиЛ-юг» в декабре 2015 г. Последнему принадлежат права на 109 га земли, где планируется строительство 1,7 млн кв. м недвижимости, из которых около 1,1 млн кв. м – жилье.

АФК «Система» принадлежит как раз половина долей в «Развитии», значит, она может полностью выйти из проекта. Представители АФК «Система» и ее девелоперской «дочки» «Лидер-инвест» это опровергают. По их словам, корпорация не планирует продавать долю в «ЗиЛ-юг», она заинтересована в инвестициях в развитие проекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике