Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: «Лидер-инвест» меняет президента

Девелоперская «дочка» АФК «Система» третий раз за год меняет руководство

Президентом «Лидер-инвеста» станет бывший исполнительный директор PNK Group Олег Мамаев

Бывший исполнительный директор PNK Group Олег Мамаев станет президентом компании «Лидер-инвест», рассказали «Ведомостям» знакомый бизнесмена и источник, близкий к «Лидер-инвесту». По их словам, о его назначении может быть объявлено уже в начале следующей недели. Представитель «Лидер-инвеста» от комментариев отказался. Сам Мамаев пообещал ответить на вопросы в понедельник.

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