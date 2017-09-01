Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: «Лидер-инвест» меняет президента
Девелоперская «дочка» АФК «Система» третий раз за год меняет руководство
Президентом «Лидер-инвеста» станет бывший исполнительный директор PNK Group Олег Мамаев
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Лидер-инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система», ее общий портфель – около 3 млн кв. м.
«Лидер-инвест»
Бывший исполнительный директор PNK Group Олег Мамаев станет президентом компании «Лидер-инвест», рассказали «Ведомостям» знакомый бизнесмена и источник, близкий к «Лидер-инвесту». По их словам, о его назначении может быть объявлено уже в начале следующей недели. Представитель «Лидер-инвеста» от комментариев отказался. Сам Мамаев пообещал ответить на вопросы в понедельник.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}