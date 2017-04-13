Собянин пообещал новое жилье первым переселенцам из хрущевок уже осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что первые переселенцы из сносимых пятиэтажек получат новые квартиры уже в сентябре - октябре 2017 г. По его словам, сейчас проводится опрос москвичей о том, хотят ли они переселяться из пятиэтажек в новое жилье, затем будет проверено состояние самих домов и изучена возможность реконструкции кварталов со строительством новых домов для переселения. «И затем мы составим программу, перечень домов», - отметил Собянин в эфире телеканала ТВЦ. Мэр столицы выразил надежду, что список сносимых пятиэтажек появится уже в июне.

Собянин отметил, что 70-80% жителей хрущевок будут переселены «в тот квартал, даже не в район, а квартал, где они проживают». На вопрос о том, хватит ли городу ресурсов для реализации программы переселения, мэр Москвы ответил: «До этого хватало. Вы знаете, мы переселили около 150 000 семей. Мы ведем эту работу ежегодно, ежемесячно, ежедневно. У нас опыт есть, мы знаем, как это делать». Он пообещал, что новые дома, в которые переедут москвичи, будут стоять «минимум столетие». Квартиры же будут предоставлять с качественной отделкой. «На этом экономить не будем», - подчеркнул Собянин.