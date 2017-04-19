Снос пятиэтажек позволит отказаться от системы микрорайонов – главный архитектор Москвы

Программа реновации жилья в Москве позволит перейти от системы микрорайонов к кварталам, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Система микрорайонов уже нанесла городу и городскому развитию большой урон, программа реновации позволит отказаться в городском планировании от такой единицы, как микрорайон, в пользу кварталов», - сказал Кузнецов, добавив, что это приведет к повышению качества городской среды.

«Городское планирование по системе кварталов - это признанный мировой путь развития городов. К сожалению, только у нас сохранилось планирование микрорайонами, нам необходимо от этого отходить», - добавил главный архитектор.