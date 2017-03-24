Московские власти определились с первыми сериями пятиэтажек под снос

Снос пятиэтажек в Москве планируется начать с домов серий I-510 и I-515, пишет РБК со ссылкой на заместителя главы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и префектов Западного и Северо-Восточного округов столицы. Это панельные пятиэтажки, построенные в конце 1950-х — начале 1960-х. По словам Сороки, в таких домах невозможно вмонтировать домовые счетчики горячей и холодной воды, нет лифта и мусоропровода, протекают крыши. Префект ЗАО Алексей Александров сообщил, что в приоритете сейчас дома 515-й, 511-й и 510-й серий.

Пятиэтажек серии I-510 в Москве осталось около 1000, в том числе в Донском, Мещанском районах и Текстильщиках, отмечает РБК. Такие квартиры имеют от одной до трех комнат, на торцах балконы, в домах нет лифтов и мусоропроводов, высота потолков — до 2,7 м.

Пятиэтажек серии I-515/5 насчитывается менее 2000, в том числе в Пресненском районе, Замоскворечье, Конькове. Высота потолков в них — 2,5 м, батареи спрятаны в межкомнатные перегородки, мусоропроводов нет, перекрытия между этажами монтировались из плит, лестницы — из железобетонных площадок и маршей с накладными ступенями.

По словам Александрова, в число приоритетных домов под снос могут попасть пятиэтажки, расположенные рядом с крупными строящимися магистралями. Это пять домов возле Северо-Западной хорды (на ул. Боженко в Кунцеве) и два дома на ул. Алексея Свиридова рядом с северным дублером Кутузовского проспекта.