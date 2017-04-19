Архсовет Москвы отложил проект восстановления здания библиотеки ИНИОНа РАН

Архитектурный совет Москвы отложил проект восстановления здания сгоревшей библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН до консультаций с экспертами. Это с заседания совета передает агентство «Москва». «Предварительный прогноз по этому объекту хороший. И мы желаем ему восстановления. Но здесь многие вопросы лежат вне компетенции архитекторов, здесь нужно привлекать дополнительных экспертов. Финальное решение по всем вопросам будет представлено после», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что по проекту предусматривается восстановление исторического облика библиотеки в формате многофункционального центра с общественными пространствами. «Авторы проекта предложили в том числе восстановить бассейн на территории библиотеки, но вынести его в отдельный проект по благоустройству, поскольку не решен вопрос финансирования. Мы горячо рекомендуем восстановить бассейн, который сейчас под вопросом в этом проекте», - добавил главный архитектор города.

Архитектурно-градостроительную концепцию восстановления здания библиотеки разработала проектная организация ООО «Гипрокон» по заказу ФКУ «ДЕЗ СКиТР».

В декабре 2016 г. врио директора ИНИОНа Илья Зайцев говорил, что новое здание библиотеки могут начать строить в III квартале 2017 г. Библиотека сгорела в январе 2015 г. Строить новое здание решили на старом месте.